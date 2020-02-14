الدفاع المدني: نقل جثة شاب من داخل مجمع سياحي في عمشيت

افادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن نقل عناصرها لجثة شاب في العقد الثالث من العمر من داخل مجمع سياحي في ​عمشيت​ - جبيل إلى ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ ،وذلك بعد حضور ​الأجهزة الأمنية​ المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة. إضغط للمزيد

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