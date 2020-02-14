علوش: من واجب الحريري ان يعلن خطوط ما بعد سقوط التسوية الرئاسية

رأى عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش في حديث إذاعي انه "من واجب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ان يعلن ما هي الخطوط التي سيتخذها من بعد سقوط التسوية مع الرئيس ميشال عون وان يضع خارطة طريق لتيار المستقبل ولمناصريه وللمعارضة التي يجب ان تنظم صفوفها لتكون قوية وفاعلة".
وشدد علوش على ان "الاهم هو بناء تفاهمات مع المعارضة القائمة لبناء قوة حقيقية". وأضاف "اطلالة الحريري اليوم مفصلية وخطابه سيضع خريطة طريق لتيار المستقبل".
ولفت إلى انه "هناك قطيعة مع العهد، والحريري لم يعارض الانتخابات البرلمانية المبكرة ولكن من ضمن المؤسسات، ومصلحة القوى البرلمانية بناء معارضة جدية".
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