الجمهورية:الرئيس عون متمسّك باحترام مندرجات القرار الدولي المتعلق بالمحكمة الدولية

علمت "الجمهورية" انّ "مسؤول المحكمة الدولية الخارصة ب​لبنان​ تبلّغ من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الالتزام بالقرار الدولي 1757 المتعلّق بإنشاء ​المحكمة الدولية​، وبالتالي التزام لبنان بتسديد مساهمته المالية فيها لسنة 2020 والبالغة 50 مليون ​دولار​ اميركي، على رغم الازمة الاقتصادية - المالية التي تواجهه.

كما علمت أنّ الرئيس عون متمسّك باحترام مندرجات القرار الدولي المتعلق بالمحكمة، "لأنّ ​الدولة اللبنانية​ ترفض من جهة أن تكون خارج المنظومة الدولية على المستويين القضائي والمالي، وتستعجل من جهة أخرى صدور الحكم في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​".