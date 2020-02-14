الجمهورية:الرئيس عون متمسّك باحترام مندرجات القرار الدولي المتعلق بالمحكمة الدولية

علمت "الجمهورية" انّ "مسؤول المحكمة الدولية الخارصة بلبنان تبلّغ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب الالتزام بالقرار الدولي 1757 المتعلّق بإنشاء المحكمة الدولية، وبالتالي التزام لبنان بتسديد مساهمته المالية فيها لسنة 2020 والبالغة 50 مليون دولار اميركي، على رغم الازمة الاقتصادية - المالية التي تواجهه.
كما علمت أنّ الرئيس عون متمسّك باحترام مندرجات القرار الدولي المتعلق بالمحكمة، "لأنّ الدولة اللبنانية ترفض من جهة أن تكون خارج المنظومة الدولية على المستويين القضائي والمالي، وتستعجل من جهة أخرى صدور الحكم في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري".
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