الجمهورية:الاتصالات سترتفع وتيرتها من أجل معالجة الازمة الاقتصادية

لفتت مصادر معنية لـ"الجمهورية" الى انّ ​الاتصالات​ سترتفع وتيرتها في الايام المقبلة، من اجل حسم الخيارات إزاء المعالجات المطلوبة للأزمة ​الاقتصاد​ية و​المال​ية، في الوقت الذي باشَرت الدوائر المختصّة في القصر الحكومي اتصالاتها لترتيب جولة، او جولات، يعتزم القيام بها رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ عربياً ودولياً، في سياق السعي الى تأمين الدعم اللازم ل​لبنان​ لتمكينه من تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها. والمرجّح أن تشمل هذه الجولة، في ما ستشمل، عواصم عربية خليجية فاعلة، وكذلك عواصم أوروبية بعضها ينتمي الى «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان".

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وكان ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ قد ترأس أمس في ​قصر بعبدا​، اجتماعاً مالياً واقتصادياً، في حضور رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ حسان دياب ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ عدرا، ووزير المال ​غازي وزني​، ووزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمة​، وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، ورئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​، والمدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ ​انطوان شقير​.