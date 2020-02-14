عبود: تخفيض الفوائد لا يعني تخفيض الفائدة على المودع حالاً

أوضح الوزير السابق ​فادي عبود​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "تخفيض الفوائد لا يعني تخفيض ​الفائدة​ على المودع حالاً، أما تخفيض الفائدة على التسليفات بس تصحى الدني، When able if able"، متمنيا "شفافية مطلقة بالنسبة للالBRR وال APR اي معدل الفائدة السنوية التي يجب ان تشمل كل التفنكات الملصوقة".

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