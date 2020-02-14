ترامب يؤكد إمكانية وضع حد لاستماع موظفي البيت الأبيض إلى مكالماته

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إمكانية وضع حد لاستماع موظفي ​البيت الأبيض​ إلى مكالماته. وكانت مكالمة للرئيس ترامب مع نظيره الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ سببا لبدء إجراءات حجب الثقة عنه. وبحسب ترامب فإن 25 شخصا من موظفي البيض الأبيض يستمعون إلى مكالماته أحيانا.

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