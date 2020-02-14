الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بـ"كورونا"

حذر الخبير في ​منظمة الصحة العالمية​ إيرا لونجيني، من أن"الإصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد قد تطال ثلثي سكان كوكبنا".

ونقلت وكالة بلومبرغ عن لونجيني، وهو أيضا الرئيس المشارك في مركز إحصائيات ​الأمراض​ المعدية التابع ل​جامعة فلوريدا​ الأميركية، بأن "إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات".

ولفت الخبير إلى أن "كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر".