حذر الخبير في منظمة الصحة العالمية إيرا لونجيني، من أن"الإصابة بفيروس كورونا الجديد قد تطال ثلثي سكان كوكبنا".
ونقلت وكالة بلومبرغ عن لونجيني، وهو أيضا الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأميركية، بأن "إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات".
ولفت الخبير إلى أن "كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: ثلثا سكان الأرض مهددون بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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