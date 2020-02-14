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اليابان تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

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وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتواليابان تسجل أول وفاة بفيروس كورونا دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتواليابان تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، أن بلاده شهدت اليوم الخميس أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.

وأعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن امرأة في الثمانين من عمرها تعيش في ولاية كاناغاوا المجاورة لطوكيو توفيت بسبب إصابتها بهذا الفيروس.

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فايروس كورونا المُستجد

كما سبق للسلطات اليابانية وأعلنت مؤخرا عن تسجيل أول وفاة بين اليابانيين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية السبت وفاة رجل ياباني كان قد نقل إلى المستشفى مصابا بالتهاب رئوي في مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا.

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المصدر: "رويترز"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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