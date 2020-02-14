شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني منتقدا عجز أجهزة الغسيل الكلوى بمستشفى البلينا: حياة المرضى في خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بشأن العجز الشديد الذي يعانيه مستشفى البلينا المركزي محافظة سوهاج من أجهزة غسيل كُلوى وحضانات، بالإضافة للإهمال الشديد وعدم وجود رقابة على المستشفيات الخاصة، مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، في قطاع من أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية، الذى يحظى باهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة ولابد من ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن المنظومة الصحية تشهد اهتماما كبيرا، وهناك العديد من المبادرات والقرارات التي أُطلقت خلال السنوات الأخيرة الهدف منها تحسين مستوى الخدمة، ولعل أبرز هذه القرارات البدء في تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل، في عدد من المحافظات، وشهدت المنظومة الصحية نتائج إيجابية على أرض الواقع، ولابد من الحفاظ على هذه المكتسبات وتنميها وزيادتها في كافة القطاعات والمستشفيات.

وأشار عضو اللجنة إلى أن العجز في بعض التخصصات ينعكس على الخدمة، خاصة وإن كان العجز في الأمراض المزمنة، مما يستوجب سرعة حل الأزمة من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لحل هذه الأزمة، خاصة وأن مرضى الغسيل الكلوى والحضانات في حاجة ماسة لتوفير متطلباتهم، لأن الفشل الكلوى من الأمراض المزمنة التي تستوجب توفير كافة الاعتمادات المالية لها، متابعا:" حياة المواطنين في خطر".

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة أصبحت هي البديل للكثير من المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية اللازمة، ونظرا لعدم وجود رقابة مباشرة عليها هناك بعض التجاوزات التي تتمثل في رفع أسعار الخدمة بشكل غير مبرر، وعدم تلقى الخدمة الصحية المطلوبة نظير هذه المبالغ، مما يستوجب وضع خطة عاجلة تهدف لتشديد الرقابة عليها بشكل يضمن أداء العمل وفقا للوائح المنصوص عليها.