اليوم.. الوطنية للانتخابات تتلقى أوراق العملية الانتخابية بالجيزة وملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الجمعة، أوراق العملية الانتخابية بدائرتي الجيزة وملوي، في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، حيث يتعين أن تمر 24 ساعة من وقت إعلان اللجنتين العاملين بالدائرتين الحصر العددي للأصوات، لتقديم التظلمات من قبل المرشحين أمامهما.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، تقديم التظلمات أمام اللجنتين، لتقومان بإحالتها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم الفصل في التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وبعد تسلم الأوراق، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بأعمال المراجعة والفحص لكافة الورق ومراجعة فرز جميع اللجان، وذلك تمهيدًا لإعلان النتائج يوم الإتنين المقبل 17 فبراير.

وانتهت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوى فى التاسعة مساء أمس الأربعاء، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار اليومين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.

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جرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفًا و396 ناخبًا. بينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفًا و867 ناخبًا.

وبلغ عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوي 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما خاض السباق بدائرة ملوي بالمنيا 8 مرشحين.

يذكر أنه في حالة الإعادة سيجرى تصويت المصريين بالخارج يومي 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدأ الصمت الدعائي يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومي 10 و11 مارس، وصولاً إلى إعلان النتائج في موعد أقصاه 17 مارس المقبل.