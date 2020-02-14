الولايات المتحدة تتهم "هواوي" بسرقة أسرار تجارية

أضاف ممثلو ادعاء أميركيون، اليوم الخميس، سرقة أسرار تجارية لقضية التحايل المصرفي المرفوعة بحق شركة هواوي تكنولوجيز الصينية في تصعيد جديد لمعركة الولايات المتحدة مع أكبر مصنع لمعدات الاتصالات في العالم.
وتم تقديم عريضة الاتهامات الجديدة، التي تحل محل أخرى من العام الماضي، لمحكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك وتتضمن اتهام هواوي بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجية أميركية وبانتهاك قانون مكافحة الابتزاز والفساد في المؤسسات.
وقال رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي ريتشارد بور ونائبه مارك وارنر في بيان مشترك "ترسم عريضة الاتهام صورة تدين مؤسسة غير مشروعة تفتقر لأي اعتبار للقانون".
فيما أحجمت هواوي عن التعليق.
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