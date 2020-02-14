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البنتاجون يسعى لتدبير المليارات لتمويل السور الحدودي مع المكسيك

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البنتاجون يسعى لتدبير المليارات لتمويل السور الحدودي مع المكسيك

الجمعة 14 فبراير 2020

ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تدبير 3.8 مليار دولار من برامج التسلح لبناء السور الحدودي مع المكسيك، وفقا لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

 

وأوضح البنتاجون أنه سيدبر النفقات من برامج شراء طائرات مقاتلة ومروحيات وبناء سفن، كما قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، استنادا إلى بيان البنتاجون الموجه إلى الكونجرس الأمريكي. 

 

ورد البرلمان بانتقادات شديدة من كلا الحزبين الكبيرين. 

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وأوضح النائب الجمهوري ماك تورنبيري أن تحويل الأموال يتعارض مع سلطة الكونجرس في رسم الميزانية. 

 

وأدان كل من نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشوك شومر ما أسمياه "سرقة" الموارد التي خصصها الكونجرس لأغراض أخرى. 

 

وقالت بيلوسي وشومر: "إن الكونجرس رفض مرارا وبصورة بعيدة عن الحزبية تمويل السور الحدودي الذي يريده الرئيس والذي يبدد الأموال ولا يجدي كثيرا".

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