بومبيو: قدرة طهران في الحصول على موارد لإطلاق الصواريخ تتضاءل

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مواصلة حملة الضغط القصوى ضد إيران.
وأوضح بومبيو في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" أن حملة الضغط القصوى على إيران متواصلة، وأن قدرة طهران في الحصول على الموارد لإطلاق الصواريخ تتضاءل، لكنها لم تتوقف.
وقال إنه ما زال لدى النظام الإيراني موارد، لكن عليهم أن يأخذوا خيارات صعبة فيما يتعلق بتمويل حزب الله ودعم الميليشيات في العراق.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على قرار لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران في توبيخ للرئيس بعد ضربة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران الشهر الماضي الذي أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.
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