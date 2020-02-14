بومبيو: قدرة طهران في الحصول على موارد لإطلاق الصواريخ تتضاءل

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ مواصلة حملة الضغط القصوى ضد ​إيران​.

وأوضح بومبيو في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" أن حملة الضغط القصوى على إيران متواصلة، وأن قدرة ​طهران​ في الحصول على الموارد لإطلاق ​الصواريخ​ تتضاءل، لكنها لم تتوقف.

وقال إنه ما زال لدى النظام الإيراني موارد، لكن عليهم أن يأخذوا خيارات صعبة فيما يتعلق بتمويل ​حزب الله​ ودعم الميليشيات في ​العراق​.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على قرار لتقييد قدرة الرئيس ​دونالد ترامب​ على شن حرب على إيران في توبيخ للرئيس بعد ضربة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران الشهر الماضي الذي أثار مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.