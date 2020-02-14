البنتاغون: على الولايات المتحدة الحفاظ على إمكانيات الردع النووية

رأى نائب مدير المشتريات والدعم اللوجستي في ​وزارة الدفاع الأميركية​ ​البنتاغون​ آلان شافر في ​مؤتمر​ الردع النووي أنه ينبغي على ​الولايات المتحدة​ الحفاظ على إمكانيات الردع النووية وتحديث "الثالوث النووي" في مواجهة الأسلحة الروسية الحديثة.

ولفت إلى ان "هذا (​السلاح​ الجديد -"أفانغارد") يشكل تهديدا لدفاعنا، يشكل تهديدا "لثالوثنا النووي، وهذا هو السبب وراء أهمية تحديث الثالوث النووي". وأضاف، لهذا السبب تعطي وزارة الدفاع الأولوية للأسلحة فرط صوتية والحماية منها "كونها تمثل تحديا خاص".

وأوضح ان "​الصين​ و​روسيا​ تعملان على تصنيع مثل هذه الأسلحة، على الرغم من أن لديهما ما يكفي لحل مسألة احتواء ترسانة ​الصواريخ​ البالستية العابرة للقارات".