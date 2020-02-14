أعربت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس أن "​الولايات المتحدة​ قلقة للغاية من التأثير المحتمل لتفشي ​فيروس كورونا​ في ​كوريا الشمالية​"، مؤكدة "أننا نؤيد ونشجع بقوة عمل المنظمات الإغاثية والصحية الأميركية والدولية لمكافحة واحتواء انتشار فيروس كورونا في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية"، معلنة أن "الولايات المتحدة مستعدة لتسريع الموافقة على المساعدات من تلك المنظمات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: نؤيد ونشجع عمل المنظمات الإغاثية والصحية لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.