أخيرًا.. إنفراجة في أزمة "سد النهضة" واقتراب توقيع الاتفاق النهائي

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أخيرا.. إنفراجة في أزمة سد النهضة واقتراب توقيع الاتفاق النهائي
الجمعة 14 فبراير 2020
قالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، إن توقيع الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة سيتم قبل نهاية شهر فبراير/شباط الجاري.
وأكد بيان صادر عن الخارجية المصرية، أنه تم استكمال المفاوضات على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وتابع البيان، أن الولايات المتحدة والبنك الدولي سيعملان على بلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على دول مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح، أن المفاوضات حددت إجراءات للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد.
وأشار البيان إلى أن المفاوضات انتهت إلى آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق الاتفاق بين الدول الثلاث.
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