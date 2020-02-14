حوار هام لسيد المقاومة “نصر الله” عن أربعينية الشهيد الفريق قاسم سليماني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حوار

تحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في لقاء تلفزيوني عن مراحل تاريخية مهمة في مسيرة المقاومة ودور قائد الثورة والفريق الشهيد قاسم سليماني وتقديم الدعم للمقاومة، كما تطرق سماحته إلى صفات الشهيد سليماني ومقدمات التحرير في العام 2000 ومراحل مختلفة أخرى من تاريخ المقاومة مرورا بمحطات مهمة في الحرب على الارهاب في العراق .

وأكد سماحة السيد نصر الله أنه “عندما التقينا به في الساعة الأولى شعرنا وكأننا نعرفه منذ عشرات السنين وهو يعرفنا منذ عشرات السنين”، ولفت الى أن “شخصية الشهيد قاسم شخصية جامعة”، وأضاف “لم نكن نشعر أننا نجلس فقط مع جنرال متخصص في الشأن العسكري، وإنما كان يفهم بشكل عميق وقوي بالمسائل السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المسائل العسكرية والأمنية وأمور أخرى“

اليكم في ما يلي نص اللقاء كاملا:

س-أتقدم لكم بالشكر الجزيل على ماتفضلتم به من وقت لبرنامجنا مع كثرة الملفات الداخلية الملقاة على عاتقكم، فأنتم تقدمون لنا وقتا إضافيا.. أعلم أن المسألة تعود إلى المكانة الخاصة التي كانت تربطكم بالشهيد سليماني، نسأل الله أن يمكننا من أداء جزء من حقه في هذه الحلقة.. كمقدمة وكسؤال أول نتمنى منكم توضيح العلاقة التاريخية التي ربطت الحرس الثوري بتشكيل حزب الله.

ج- بسم الله الرحمن الرحيم.. على أثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ميلادي، من المعروف تاريخيا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى جنوب لبنان وإلى جزء من البقاع اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت، واحتل العاصمة واحتل الضواحي أيضاً، في ذلك الوقت سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف أعطى توجيها بإرسال قوات إيرانية إلى المنطقة لمساعدة السوريين واللبنانيين على مواجهة الاجتياح الإسرائيلي، وأنا أذكر في ذلك الوقت جاء وفد مشترك من قيادة الحرس، يعني “سباه باسداران إنقلاب إسلامي” ومن قيادة الجيش “أرتش جمهوري إسلامي”، والتقوا مع القيادة السورية، وعلى أثرها جاءت بعض القوات الإيرانية إلى المنطقة، في ذلك الحين توقف تقدم الاجتياح الإسرائيلي عند نقطة معينة، لأنه كانت هناك خشية من أن يقوموا باحتلال كل لبنان أو أن يحصل قتال مع سوريا، هذا الأمر توقف، وبالتالي أصبحنا أمام واقع جديد، إسمه أرض لبنانية محتلة، تقريبا ما يقارب نصف المساحة اللبنانية، في ذلك الحين مهمة القوات الإيرانية التي جاءت تم تبديلها، من قوة سوف تذهب إلى القتال للدفاع عن بقية لبنان وعن سوريا، إلى قوة مهمتها مساعدة اللبنانيين لتأسيس مقاومة محلية لبنانية من اللبنانيين أنفسهم لمقاتلة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وبناء على تبديل المهمة الذي حصل أنه عاد جزء كبير من القوات الإيرانية إلى إيران، باعتبار أن الجبهة في إيران كانت مشتعلة، أي في حرب السنوات الثماني، وبقي جزء من القوات هنا، والذين بقوا هم الإخوة الحرس، يعني من الجيش وبقية القوات الأخرى رجعوا إلى إيران، وبقي الحرس هنا، وكان لهم تواجد في سوريا وتواجد في منطقة بعلبك الهرمل، لأن هذه المنطقة كانت خارج دائرة الاحتلال الإسرائيلي، منذ ذلك الحين نشأت العلاقة المباشرة بين الإخوة في الحرس والعلماء والشباب اللبنانيين، وفي مقدمتهم كان مثلا الشهيد السيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه، و الشهيد الحاج عماد مغنية رضوان الله تعالى عليه، وإخوة آخرون، بدأت العلاقة منذ ذلك الحين على قاعدة العمل لتشكيل وإيجاد مجموعات مقاومة في كل لبنان لمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنان، هذه هي بداية العلاقة واستمرت منذ ذلك اليوم إلى الآن، مازالت هذه العلاقة قائمة ومستمرة، طبعا في البداية لم يكن في تشكيل الحرس شيء اسمه “قوة القدس”، لاحقا ولربما بعد انتهاء الحرب المفروضة على إيران على الجمهورية الإسلامية سماحة الإمام قدس سره الشريف أصدر قرارا بتشكيل قوى في داخل الحرس، من جملتها قوة القدس، فأصبحت الجهة التي نتصل معها ونتواصل وننسق ونتعاون هي قوة القدس، وهذا الواقع هو ما زال قائما حتى الآن.

س-نحن نعلم أن الشهيد قاسم سليماني تسلم قيادة فيلق القدس عام 1998، هل تتذكرون أول لقاء معه؟ متى قابلتم الشهيد قاسم سليماني؟ وماذا تستذكرون من ذلك اللقاء؟

ج-أول مرة التقينا كان في لبنان، يعني بعد تعيينه لقائد قوة القدس جاء إلى لبنان والتقينا هنا في جلسة تعريف، أنتم تقولون “المعارفة”، في جلسة معارفة بيننا وبينهم، وأنا لم أكن أعرف الحاج قاسم قبل ذلك، يعني لم نكن قد التقينا، لأن فيما سبق هذا الزمان الحاج قاسم إما كان في الجبهة في إيران، في جبهات الحرب، أو بعد ذلك كان يتولى مسؤوليات في محافظة كرمان أو سيستان وبلوجستان أو ما شاكل، حتى عندما كنا نذهب إلى طهران ونلتقي بالمسؤولين ما كنا قد التقينا سابقا، يعني لا توجد معرفة سابقة، وكان أول لقاء هنا في بيروت، وعرفنا أنه أصبح المسؤول الجديد لقوة القدس بعد تعيينه من قبل الإمام الخامئني دام ظله الشريف، وأنه سوف يتحمل هذه المسؤولية من الآن فصاعدا، ولكم منذ الجسلة الأولى التي أنا كنت موجودا فيها وعدد من الإخوة، عادة عندما أذكر الأسماء أذكر أسماء الشهداء، الأحياء لا نذكر أسماءهم الآن، فكان في ذلك اللقاء الأول الحاج عماد رحمة الله عليه، والسيد مصطفى بدرالدين رحمة الله عليه، وإخوة آخرون مازالوا على قيد الحياة الحمدلله، ومن اللقاء الأول في الحقيقة شعرنا بانسجام نفسي وفكري وروحي، ومن الساعة الأولى وكأننا نحن نعرف الحاج قاسم منذ العشرات من السنين وهو يعرفنا منذ عشرات السنين، فجنابك تعرف أن الانطباع الأول من اللقاء الأول يؤثر في مسار العلاقة، الانطباع الأول من اللقاء الأول من الساعة الأولى بين الحاج قاسم وبين الإخوة المسؤولين والقيادات في حزب الله، سواء الجهاديين أو السياسيين، أعطى هذا الانطباع الجيد والإيجابي والتفاعل، وبدأت العلاقة منذ ذلك الحين مع شخص الحاج قاسم واستمرت لحين شهادته.

س- بعد تسلم الحاج قاسم منصب قيادة فيلق القدس شهدنا تسلم الحاج عماد مغنية لمنصب المعاون الجهادي في حزب الله، هل كان هذا صدفة أو أمراً مدبرا؟ يعني هل أنتم تعمدتم تسليم هذه المسؤولية للشهيد مغنية للعمل بجانب الحاج قاسم؟

ج- لا.. لا توجد علاقة بهذا الأمر، هذا كان ترتيب داخلي في حزب الله على كل حال، يعني سواء كان الحاج قاسم هو قائد قوة القدس أو كان شخص آخر فذلك التدبير كان شأناً داخلياً في ترتيبات إدارة العمل الجهادي في حزب الله، لأنه قبل ذلك نحن كان لدينا مركزيتان، مركزية تدير العمل العسكري ومركزية تدير العمل الأمني، وكلاهما كان متصلاً بالأمين العام لحزب الله، مع الوقت بدا بأننا نحتاج إلى توسيع العمل أكثر، وهذا يعني أن يكون هناك شخص بصفة المعاون الجهادي يدير هذه التشكيلات الواسعة ويساعد الأمين العام في إدارتها، ففي ذلك الحين تم الاتفاق على أن يكون الأخ الحاج عماد هو المعاون الجهادي، لكن هذا جاء بالصدفة، لم يكن أمراً مدبراً أو مخططاً، وبالصدفة تزامن مع تولي الأخ الحاج قاسم لمسؤولية قوة القدس، طبعا هذه الفكرة نحن كنا قد درسناها سويا أنا والحاج قاسم والإخوة، أننا سنلجأ إلى هذا الشكل في الإدارة، وهو كان من الذين يشجعون القيام بخطوة من قبيلها.

س- لقد كانت للحاج قاسم تجرية عسكرية كبيرة، إذ كان قائد فرقة، وكانت له تجربة واسعة في الحرب، بينما كان الشهيد عماد مغنية رجلا أمنياً، ألم تتخوفوا من وجود هذين الشخصين بجانب بعضهما البعض؟

ج- لا، على الإطلاق، أولا لأن إذا تكلمنا عن الحاج عماد فهو صحيح أن عمله العام كان عملا أمنيا، ولكن هو أيضا كان في قلب العمل العسكري، وعمل المقاومة في لبنان إلى سنة 2000 بشكل عام كان يعتمد على شكل حرب العصابات، وهنا يحتاج إلى قوى أمنية، حتى يتمكن من القيام بحرب العصابات، من سنة 1982 إلى 2000 لم تكن حربا عسكرية كلاسيكية، من جهة أخرى مع الوقت سريعا تبين من شخصية الأخ الحاج قاسم أنه ليس فقط قائد عسكري وإنما يفهم بشكل عميق وقوي في المسائل الأمنية، فهو أيضا “أمني” بالمعنى الأمني، وأيضا في المسائل السياسية له فهم كبير ومهم جدا، وفي الحقيقة نحن إن شاء الله في وسط الكلام سنفصل في هذا نحن أمام الحاج قاسم كنا أمام شخصية جامعة، يعني لم نكن نشعر أننا نجلس فقط مع جنرال متخصص في الشأن العسكري، و إنما كان يفهم بشكل عكيق وقوي بالمسائل السياسية والاقتصادية الثقافية، إضافة إلى المسائل العسكرية والأمنية وأمور أخرى، كانت له هذه الجامعية، إضافة إلى ذلك العلاقة الأخوية والشخصية التي نشأت بينه وبين الأخ الحاج عماد مغنية وبقية الإخوة المسؤولين أيضا في العمل الجهادي، وسريعا أصبحت هناك علاقة صداقة ومودة ومحبة وإخوة، هذا النوع من العلاقات يساعد كثيرا على توحيد الأفكار والرؤى، وعلى التعاون وتجاوز أي مشكلات أو اختلاف في بعض التفاصيل قد ينشأ، إذا الثقة المتبادلة والصداقة والأخوة والمحبة وأيضا الإخلاص الذي كان يتصف به الحاج قاسم ويتصف به الحاج عماد وبقية الإخوة الذين استشهدوا أو مازالو على قيد الحياة من إخواننا، كلها كانت تبشر منذ الأيام الأولى أننا سنكون أمام تجربة ممتازة جدا ورائعة وقوية، وستعطي دفعا لعمل المقاومة، وهذا هو الذي حصل بالفعل، ولذلك لم يكن أي مكان للقلق.

س-هل كان هذان الشهيدان يعرفان بعضهما من قبل وهل لكم أن تذكروا لنا ذكريات عن لقاء حصل بين الشهيد عماد والشهيد الحاج قاسم؟

ج- ماكانوا يعرفون البعض قبل تعيين الحاج قاسم في قوة القدس، يعني لا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين كانت لديه معرفة شخصية بالحاج قاسم قبل قوة القدس، لكن بعد قوة القدس وبعد أن أصبح الحاج قاسم مسؤولاً عنها وكان يأتي كثيرا إلى لبنان، وهذه ميزة، يعني إن شاءالله نحن عندما نتكلم معا عن مدرسة الحاج قاسم أو “مكتب” الحاج قاسم فهذا جزء من مدرسته، يعني صحيح أنه قائد قوات القدس، لكنه لا يجلس في طهران، وانما يذهب إلى ساحات العمل وميادين العمل إي إلى الميدان، فهو كان يأتي إلى لبنان بشكل دائم ومتواصل، ويبقى أياما في لبنان، وبالتالي نشأت بينه وبين الإخوة علاقات صداقة شخصية، بمعزل عن العلاقة العملية، يعني هو والإخوة أصدقاء على المستوى الشخصي، هذا أيضا حصل في بقية الساحات، يعني الحاج قاسم لديه مع الإخوة السوريين والإخوة العراقيين والإخوى الفلسطينيين ومع الإخوة في بقية الساحات التي كان يعمل بها كانت له علاقاتش شخصية متينة وقوية مع مختلف المسؤولين، وهذه من نقاط النجاح، يعني الحضور الميداني والعلاقات الشخصية وعلاقات المودة والمحبة والاحترام والصداقة التي أقامها مع كل هؤلاء المسؤولين في كل الساحات كانت مؤثرة جدا، طبعا مع الحاج عماد كانت العلاقة أقوى بكثير، كان ما بينهما من ود ومحبة كبيرا جدا، بحيث أنهما اصبحا كأخوين وصديقين كأنهما يعرفان أحدهما الآخر قبل عشرات السنين، ونشات حتى علاقة بيتية، يعني هو يذهب إلى بيت الحاج عماد ويجلس هناك ومع عائلته وأولاده ويتعرف عليهم، هذا النوع من العلاقة، ولذلك أصبحا يتصرفان الحاج عماد والحاج قاسم تماما كصديقين قديمين، أنا في مرات عديدة عندما كنا نذهب إلى طهران كان يأتي إلى الضيافة، يعني الحاج قاسم كان يدعو بعض الأصدقاء ليحضروا لنكون سويا في جلسة أو غداء أو عشاء، فكان يأتي الشهيد أحمد كاظمي رحمة الله عليه وإخوة آخرون مازالوا على قيد الحياة، فأنا كنت أرى طبيعة العلاقة مابين الحاج قاسم والحاج أحمد، إلى حد علاقة شخصية قوية جدا، أستطيع القول إن العلاقة التي نشأت بين الحاج قاسم والحاج عماد هي شبيهة بتلك العلاقة الشخصية بينهما.

س-أشرتم إلى مصطلح “مدرسة الحاج قاسم سليماني”.. بأي معنى تفسرون هذا المصطلح؟ القائد أيضا أشار إلى ذلك.. فماذا يعني مصطلح “مدرسة الحاج قاسم”؟

ج- طبعا هذا ينطلق من مدرسة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، لكن نستطيع أن نقول وفي المجال العملي وفي مجال ما تحمل الحاج قاسم من مسؤوليته يمكن أن نتحدث عن مدرسة، مدرسة بمعنى أنه قد يكون المقصود فكرة معينة أو مجموعة أفكار وثقافة معينة وطريقة عمل معينة، أضرب أمثلة: مثلا هو قائد قوة في الحرس “فرمانده نيرو توى سباه” ويستطيع أن يجلس في إيران في طهران ويقول للآخرين تعالوا إلي كل مدة ويجلس معهم ويستمع إليهم ويتابع مسائلهم بشكل طبيعي وروتيني، أو إذا يحضر إليهم أي يأتي إلى لبنان أو سورية أو العراق أو أماكن أخرى، مثلا كل ستة أشهر أو سنة مرة يذهب إلى تفقدهم، عادة هكذا قد يتصرف البعض من القادة، ولكن مدرسة الحاج قاسم تعني الذهاب إلى ساحات العمل وإلى الميدان، الذهاب إلى الآخرين، نحن منذ 1998 اي منذ بدأنا العلاقة والمعرفة بيننا وبين الحاج قاسم يعني تقريبا 20 أو 22 سنة عدد المرات التي ذهبنا إليه هي مرات قليلة، لكن دائما هو الذي كان يأتي إلينا، طبعا هذا المجيء إلى الساحة وإلى الميدان ويلتقي هنا بالإخوة ويراهم جميعا، يذهب إلى الميدان مباشرة ويستمع إلى المقاتلين والمجاهدين، هذا له حسنات كبيرة جدا في الإدارة والقيادة ،من حسناته اولا هو يعطي قوة لهؤلاء ويعبر عن احترامه لهم ومحبته أي أنا دائما اتيكم أنا في خدمتكم ..لا تأتوا ولا ازاحموا انفسكم ولا تأتوا الي الى طهران أنا أتي اليكم فها له تأثيات اخلاقية ومعنوية على المسؤولين الموجودين هنا وهذا يتيح له أن يستمع لكل الاراء ووجهات النظروليس فقط للاشخاص الذين يذهبون اليه ويسمع اراءهم وهذا يساعده في ان يكون فكرة اوضح واصح .

ثالثا هذا يساعده كي يذهب الى المستويات الاخرى ،المقاتيلن الموجودين في الجبهات ورابعا يكون فكرة اعمق واشمل عن الساحة التي يتحمل مسؤوليتها فهو لا يعتمد على التقارير فقط بل يذهب للميدان ويشاهد ويناقش وهذا احد معاني مكتب الحاج قاسم وهذا غير متعارف بين الجنرالات .

لعله في الجبهة في ايران في الحرب القادة تذهب للميدان والمقاتلين لكن هذا معروف داخل ايران ،من جانب اخر عدم اتعب والملل وهو لا يتعب ،نحن نشعر حيانا ان الضغوط تتعبنا لكن الحاج قاسم يعمل لساعات طويلة ،ففي بعض المرات كان يعمل مثلا وليده الم في اضراسه ،والانسان قد لا يتحمل هذا النوع من الالام فنقول له هل نأتي لك بالطبيب يقول ليس الآن بل بعد الجلسة ،اي بعد ست ساعات ،هو يجلس ويتحمل الالم ويشارك في الجلسة ويتخذ قرارات وفي اخر المطاف يذهب للطبيب.

طاقة التحمل والصبر والتعب هذا امر خاص وانا لم اعرف شخصا يتحمل هذا كالحاج قاسم .

من جملة الصفات الخاصة في شخصية أنه دؤوب ويتابع بشكل دائم عمله بشكل حثيث وليس عجول وهذا جزء من طريقته ،من الممكن ان تجد شخصا قد يؤجل عمله الى وقت اخر بل هو كان حريص جدا على انجاز ما يعمل عليه ولو في فترات قصيرة.

التواضع ايضا كان مؤيرا في نفوس المقاتلين وانت تعلم ان المقاتل في حالة القتال قد يبتلى بالتكبر وما الى ذلك لكن الحاج قاسم كان متواضعا حتى مع الناس العاديين ،وعندما نتحدث عن مكتب الحاج حقاسم نتحدث عن تحمل المخاطر وهو كان دائما الى فم الموت والخطوط الامامية وانا كنت اختلف معه في هذه المسألة لككننا لم نستطع منعه من هذا .

كان الرجل الحاضر في الايام الصعبة ففي حرب تموز 2006 جاء من طهران لدمشق وقال انه يريد القدوزم للضاحية ونحن تعجبنا من ذلك فقدومه كان صعبا نتيجة ما تعرضنا له وصعوبة الوصول للضاحية لكنه اصر على ذلك وأتى وبقي طوزال فترة الحرب.

في محاربة داعش في سوريا والعراق كان يمشي في الخطوط اللامامية على عك س ما يفعله الجنرالات عادة ويمكننا القول ان ما يقوم به مكتب الحاج قاسم مأخوذ من مكتب الامام الخميني وتوجيهات السيد القائد وتجربة الحرب في ايران وما لها من اثار روحية ونفسية وهذا ما رأيناه في شخصية الحاج قاسم.

س- كيف كانت اوضاع حزب الله خلال اعوام 98 و99 وكيف اسست قيادة الحاج قاسم لفيلق القدس وكيف تصفون تأثير الحاج قاسم والحاج عماد في هذ المسألة ؟

ج- من عام 82 الى 85 حصل الانتصار الول في لبنان عندما اجبرنا الاحتلال على الانسحاب من عدة مناطق مما عرف بالشريط الامني ومنذ 85 تطورت عمليات المقاومة بشكل كبير لكن من عام 85 الى 98 اي سنة تحمل الحاج قاسم المسؤولية في القدس كان التطور بطئء لمحدودية الامكانات العسكرية والبشرية وعندما جاء الحاج قاسم لمسؤولية القدس وتولي الحاج عماد لنفس العمل والعلاقة القوية بينهما واشرافهما على النواقص والامكانيات ايدوا عدة افكار ،وقد سعت ايران منذ البداية على تأمين امكانات كبيرة وفتحوا الباب لرفع الكفاءة البشرية ومن يعود للوثائق يجد ان اواخر التسعينات كانت فترة تطور العمليات بشكل كبير وهذا بفضل الدعم الكبير والتواصل الدائم مع الاخوان ما عدى لانتصار الكبير في 2000 وهذا في الاصل امتداد لعمل كبير منذ سنوات .

س- تعلمون ان تحرير الجنوب كان بدعم شعبي ،في تلك الفترة هل زار الحاج قاسم لبنان وما هي ذكرياتكم عن تلك الفترة ؟

ج- كان يأتي دائما للبنان كل عدة اسابيع الى الضاحية وكان يأتي للجنوب الى الخطوط الامامية ونحن كنا نحاول منعه من القيام بذلك لكنه كان يزور الجنوب في كثير من الاحيان.

س- بعد انسحاب الاحتلال من الجنوب كان لكم لقاء مع قائد الثورة الاسلامية ،ما هي ذكرياتكم عن ذلك اللقاء ؟

ج- هي الاهم كانت قبل الانسحاب وهذا عرضته قبلا لبعض الاخوة في ايران ،فنحن قبل التحرير كنت انا والاخوة في حزب الله وبعض المسؤولين الجهاديين مثل الحاج عماد مغنية والحاج مصطفى بدر الدين ،كنا في خدمة السيد القائد وتحدثنا عن الوضع في الجنوب والجبهة مع العدو وكان تقديرنا ان الاسرائيليين لن يخرجوا من الجنوب لأن عادة الاسرائيلي لا يخرج من ارض الا بعد اتفاقات وتعهدات أمنية ومن الصعب ان يقبلوا بالخروج تحت ضغط القتال لأنهم لو قبلوا بذلك سيكون تحولا كبيرا وعظيما للوضع في المنطقة .

في تلك الفترة كان ايهود باراك قد قال انه في حال فوزه بالانتخابات سيخرج من لبنان في شهر تموز من العام 2000 اي انه حسب الوعد الانتخابي كان يجب ان يخرج في تموز ،ونحن عندما التقينا مع السيد القائد اواخر العام 1999 قلنا اننا نستبعد خروجهم في هذا الموعد لأنه يريد التزامات امنية ومكاسب وان القيادة السورية والمسؤولين في لبنان لن يعطوه اياها فهو امام خيارين اما البقاء والتحمل واما الانسحاب بلا شروط او مكاسب وهذا سيشكل تحولا كبيرا في الصراع مع الاحتلال في المنطقة .

في تلك الجلسة طلب منا السيد القائد ان لا نستبعد الامر بل نجعله احتمالا ونفترض على اساسه ونرتب انفسنا لتلك المرحلة بعنوان فرضية محتملة لكن في نفس اليوم ليلا كان اللقاء مع القادة الجهاديين وهم حوالي 50 شخصا وكان من المفترض ان يصللوا المغرب والعشاء مع سماحة القائد ويغادروا ولم يكن من المقرر ان يلقي فيهم كلمة .عندما انتهت الصلاة والجميع يتجهزون للذهاب كانوا متأثرين أولا بالصلاة خلف السيد القائد ،وسماحة القائد طلب منهم بعد ذلك الجلوس ليتحدث معهم وهذا لم يكن مخططا له وطلب مني الترجمة للأخوة .

من جملة ما قاله السيد القائد في كلمته أننا امام انتصار كبير جدا وهو قريب جدا وهو صباحا لم يكن قد حسم موقفه سياسيا وكان له رأي آخر أمام الاخوة المسؤولين السياسيين وتحدث عن احتمالات ،لكن مع العسكريين قال بأن النصر أقرب مما يظنه البعض ونظر الي وتبسم ،ثم اشار بيده اليسرى وانا لا انسى هذا المشهد وقال وأنتم “اي قادة الخطوط الامامية الخمسون الذين كانوا موجودين في الصلاة في ذلك الوقت” قال بأنكم جميعا سترون ذلك الانتصار انا كنت اترجم في تلك اللحظة وقد قلقت بصراحة لأن الاخوة اللبنانيين يدققون في كل كلمة فسماحة القائد يقول “انتم جميعا” ستشهدون الانتصار ،وهم في الخطوط الامامية وغدا لو استشهد بعضهم سيتحدث البعض عما قاله القائد وان هناك من استشهد ولم يرَ النصر وهنا كان العجيب أن جميع من كان يتحمل المسؤولية في الخطوط الامامية وبعد عدة اشهر من اللقاء معه ورغم وجود عمليات يومية في الجنوب ،عندما حصل الانتصار في 2000 كل من كان في محضر السيد القائد أي الخمسين شخصا كانوا حاضرين وشاهدوا النصر بأم اعينهم ولكن بعد مدة بعضهم قد استشهد لكن الى تلك الفترة الجميع شاهد النصر والحاج قاسم كان موجودا في ذلك اللقاء وهو من رتب كل هذه الزيارة وهذا اللقاء.

من المفيد ان اضيف امرا ان سماحة القائد عندما كان يقول ان الاسرائيليين سيخرجون دون قيد او شروط وسيكون هذا نصرا عظيما لكم كل المحللين في منطقتنا كانوا يعتقدون شيئا اخر وحتى داخل ايران ،كان التحليل السائد ان الاحتلال لن يخرج دون تعهدات وان لم يعطو شيئا سيبقون حتى اشعار اخر لكن سماحة القائد كان له رأي آخروكان واضحا وحاسما في هذا الامر .

س- نقدر المدة الزمنية بين الانسحاب الاسرائيلي عام 2000 وحرب 2006 بحوالي 6 سنوات في وقت نلاحظ فيه ان المقاومة قد ازدادت قدراتها خلال حرب تموز ،ما دور الحاج قاسم في هذا الأمر؟

ج- التأثير الاكبر للحاج قاسم على هذا الامر حصل في هذه السنوات لأنه في السنتين الاوليين عندما تولى المسؤولية كان يريد معرفة الساحة اكثر ومعرفة الاشخاص وكان بحاجة لفهمها مع تفاصيلها ،بعد عام 2000 كانت الفكرة أنه سنكون امام مرحلة جديدة والقتال ان حصل مع الاسرائيلييمن سيكون مغايرا ،فهم داخل فلسطين وليسوا في لبنان والذي بقيي من الاراضي اللبناني في ايدهم هو جزء صغير ،فالمعركة معهم لن تعتمد على حرب عصابات بل شكل جديد بالمواجهة .

كان واضحا للحاج قاسم والاخوة في المقاومة ان العدو سيعود للانتقام فقد غيرت هزيمتهم من نظرة الفلسيطينيين والمنطقة للاحتلال ومستقبله في المنطقة ،فخروج الاحتلال بالقوة بلا شروط واتفاقات امنية لم يكن له سابقة في منطقتنا لذا فاسرائيل لن تسمح بهذا التحول الاستراتيجي وسيعود لشن حرب على لبنان لسحق المقاومة ،وكان علينا الاستعداد لهذا اليوم ولم نكن نعلم متى ستحصل هذه الحرب ففقي كل سنة كنا نضع احتمالها الى ان اتى العام 2006 وكنا قد تجهونا خلال هذه المرحلة والحاج قاسم والاخوة في المقومة كانوا مصرين منذ البداية وبعد تحرير 2000 على العمل والاستعداد للحرب المحتملة وهنا يأتيتأثير الحاج قاسم الذي فتح لنا افاق جديدة ،فقد اصبح لدينا قوة صاروخية ففي مواجهة عسكرية جديدة نحتاج هذا النوع من الاسلحة وهذا لم يكن سهلا لأننا نريد كفاءات علمية وصواريخ نتي بها من اماكن بعيدة لنصبها واخفائها عن الجميع وتأسيس قوة بهذا النوع كان معقدا جدا وهذا ما توفر من خلال الحاج قاسم والحاج عماد ومن معهم .

ايجاد هذا النوع من الصواريخ والمسيرات والاسلحة الجديدة كصواريخ الأرض _بحر التي دمر ساعر 5 قبالة شواطئ بيروت وغيرها .

عندما اتت 2006 كانت المقاومة جاهزة لهذا النوع من الحرب وما حصل في الحرب من انجازات يعود بعد الله عز وجل الى الاخذ بالاسباب والجهوزية التي كان للحاج قاسم فيه الدور الاول .

من ميزات هذا الامر انه كان مؤيدا من قائد الثورة الاسلامية ومحبته وعنايته بالمقاومة في لبنان.

س- هل تخبروننا عن دور الحاج قاسم في تلك الفترة اي العام 2006 ،فالظروف كانت صعبة في الضاحية في ذاك الوقت ،أخبرونا عن ذكرياتكم مع الحاج قاسم في تلك الفترة ؟

ج- مجيء الحاج قاسم نفسه كان مهما جدا فهو لم يكن ملزما بذلك وكان من الممكن ن يبقى في طهران او القدوم الى دمشق التي كانت آمنة في ذلك الوقت لمتابعة ما يجري ،لكنه اتى الينا وجلسنا في اليوم الاول لوصوله وبقي لدينا عدة ايام ورغم انه اتى في وضعية خطرة وعاد لطهران لنقل المعطيات للسيد القائد والمسؤولين ،عاد الينا للمرة الثانية بنفس الاصرار ومعه رسالة شفهية للسيد القائد لكنه كتبها بخط يده ،وبقي لدينا الى ان انتهت الحرب وحصل وقف اطلاق النار .

تكلم معي الحاج قاسم ومشى الى طهران لمتابعة بقية المسائل التي تحتاجها المقاومة ،وهذا لم يكشف عنه في الاونة الاخيرة وهذا تم طرحه مؤخرا فقط .

خلال وجوده معنا شكل دعما معنويا وروحيا ونفسيا في فترة ضغط شديد وهناك الكثير من المهجرين والبيوت والمدارس المدمرة والوضع الجولي ضدنا اضافة لأميركا واوروبا والبيان الذي صدر في اليوم الاول دوليا وشاركت فيه روسيا والصين كان سيئا جدا ،لكن وجود الحاج قاسم شكل دعما لنا من الناحية الروحية والفكرية حتى فقد كنا نتشاور حول الخطوات التي نريد انجازها وقد وصلنا مثلا لمرحلة خلال الحرب كدنا نضرب فيها تل ابيب وهذا لم يحصل ونتيجة النقاش المستمر خلال الحرب وضعنا معادلة مضمونها ان قام العدو بقصف بيروت سنقصف تل ابيب وهذا ما فهمه العدو

طبعا النقاشات كانت تجري في البداية بين الحاج قاسم والحاج عماد والاخوة ثم يأتون اليى ففي الايام الاولى كنا سويا لكننا بعد ذلك وزعنا انفسنا كي لا يتم استهدافنا سوية مع ان الجميع كانوا عشاق شهادة لكن المسؤولية الشرعية تختلف .

طيلة الحرب كان الحاج قاسم والحاج عماد سويا والجو العام الحاكم في نقاشاتنا كان هادئا والجميع كان يفكر بشكل جيد والحاج قاسم يشاركنا بهذا ولم يكن يفرض هذا على احد بل كان يناقش الجميع ويعمل على اساس قبولهم او رفضهم ،وهذا مكتب الحاج قاسم اي انه يساعد الاخرين ولا يفرض عليهم ما لا يطيقونه وهذا لم يزعجه على الاطلاق لأن المسؤولية على ابناء المنطقة وهو عليه ان يساعد فقط بحسب ما كان يقول .

مرت علينا ايام تشاركنا فيها المشاعر بأشكالها وفي بعض المكرات كان الحاج قاسم يبكي ،ومن معه وهناك حادثو مؤثرة اثرت بالحاج قاسم كثيرا معروفة باسم رسالة المجاهيدن التي نشرت في وسائل الاعلام في ذلك الوقت وعندما تليت الرسالة في سائل الاعلام كان الناس يبكون وكانت تكرر الرسالة على الاعلام بالستمرار.

خرجت بعدها وقدمت اجابة لهذا الرسالة ،والحاج قاسم كان حاضرا معنا في كل ما كنا نعيشه في تلك الفترة ويفرح ويحزن معنا وفعل كل ما كان يستطيع القيام به دون تردد.

س- هل كنت قلقا من أن يستشهد الحاج قاسم؟

ج- كنت قلق عليه وعلى جميع الاخوة ،لأن الاسرائيليين كانوا يقصفون بشكل عشوائي ونحن لم نعطي معطيات للعدو وأنا اقول لك بأهم خلال الحرب لم يعلموا اين كنت انا ولا الحاج قاسم والحاج عماد لذلك لم يستطيعو قصف اي مكان قد يتواجد فيه هؤلاء ،لذلك كان القصف عشوائي ومن المحتمل ان يستشهد ي احد فينا هذا الاحتمال كان موجودا طيل فترة الحرب لكن من حمانا هو الله عز وجل.

س- قلتم ان الحاج قاسم سافر بين طهران وبيروت عدة مرات خلال الحرب الم ينقل اليكم رسالة من قائد الثورة خلال هذه الفترة ؟

ج- عندما عاد من ايران كان لديه رسالة للسيد القائد ،السيد القائد كان قد جمع المسؤولين الايرانيين في مدينة مشهد وتحدثوا حول الحرب وما يمكن ان تقم به ايران تجاه المقاومة ثم طلب من الحاج قاسم كتابة المضمون التالي ،ثم اتى الي الحاج قاسم وتلى علي ما قال السيد القاشد ،ومن جملة ما كان في الرسالة وقد كان جديدا في مسار الحرب ،فالبعض كان يناقش سبب اخذ الاسيرين الاسرائيليين بداية وكانوا يقولون ان هذا سبب الحرب الاساسية على لبنان .

سماحة القائد كان يقول ان عملية المقاومة الاسلاكية في لبنان لطفا الهيا لأن اسرائيل واميركا كانتا قد خططتا لحرب على لبنان مع نهاية الصيف وبداية الخريف المقبل وكانوا يحضرون لذلك لكن عند اسر الجنديين وجدوا انفسهم امام امر واقع فبدؤوا الحرب ،والفارق بين الحرب في تموز واخر الصيف ان فيها عامل المفاجأة من قبلهم لتدمير المقاومة والدخول للبنان ،وعندما قمنا بأسر جنديين اخذنا عامل المفاجأة منهم وكنا جاهزين للمعركة التي كانوا يحضرون لها هم ،وفي تلك الجلسة قلت للحاج قاسم أنني ان ذكرت هذا الكلام على الاعلام لن يكون لدينا دلليل لكنني سأقوله بناءا على كلام السيد القائد وقمت بهذا ،وبعد حديثي في ذلك الوقت قام الاستاذ محمد حسنين هيكل بإجراء مقابلة مع الجزيرة في ذلك الوقت واستدل وأيد هذا التحليل بالأدلةوالشواهد ،وقام كاتب مهم في بريطانيا بذكر هذا الامر ايضا تأييدا له فقد كان ملفتا أنه من اين اتى سماحة القائد بهذا النوع من التحليل .

ثانيا هو الحديث عن شدة الحرب وتشبيهها بحرب الخندق عندما حوصرت المدينة وكانت صعبة على الرسول “ص” ومن معه واستشهد بآية تتحدث عن واقعة الخندق وأن القلوب ستبلغ الحناجر ونظن بالله الظنون لكننا سننتصر في النهاية وهذا كان جميلا في ذلك الوقت أمام كل التحليلات التي كانت ضدنا .

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الاهم وبحسب كلام السيد القائد اننا سنتحول الى قوة في المنطقة بعد هذا الانتصار لن يستطيع اي احد مواجهتها او القضاء عليها ،وانا على سبيل المزاح قلت للحاج قاسم أنه يكفينا الانتصار لكن ما حصل ااننا خرجنا منتصرين وتحولنا لقوة على مستوى المنطقة ،فالكل كان ينتظر سحقنا خلال الحرب وهذا ما لم يحدث .

س- ما هي وجهة نظر وتحليلات الحاج قاسم بعد حرب تموز ،فنحن نعلم انه رجل عسكري في وقت ان ما تفضلتم به يقع في خانة المواضيع السياسية؟

ج- الحاج قاسم كان متعدد الجوانب وعلى ستوى السياسة كان صاحب فكر وليس فقط محلل للافكار وكان مبدعا في فهمه وقراءته للافكار والحلول التي قدمها ولأنه يتابع كل ما يجري وعلى صلة بالجميع فالمعطيات لديه كانت كبيرة وعقله وابداعه كان يوصل دائما الى استنتاجالت مهمة ،وبرأيي كان الحاج قاسم سياسيا بأهمية جانبه العسكري فهو لم يكن يخطط للقادم من الايام بل لسنوات ومن جملة الامور التي ادخلها للمقاومة هو وضع برنامج عمل لثلاث سنوات وهذا لم يكن له وجود لدينا ،وقام بتقسيم السنة لأربع فصول وتم العمل على اساسها .

في الشأن السياسي كان يقرأ الامور بنفس الطريقة وكان الحاج قاسم يساعد فكريا دون تدخل وكان يقارب لبنان من منظار المنطقة ككل وكان يعنيه قوة المقاومة وحمايتها وان ما يجري فيلبنان لن يؤثر على المقاومة .

س- كنت انا شاهدا على ردة فعل الحاج قاسم عند استشهاد رفاقه الاعزاء ،كيف كانت ردة فعله على استشهاد الحاج عماد والحاج ذو الفقار ؟

ج- كان يمسك نفسه امام الاخوة لكن في الجلسات الخاصة كان يتألم جدا ويبكي بشدة لفقدهم وفي حادثة الحاج عماد كان موجودا في دمشق وكانوا سويا وذهبوا سويا للمطار وعاد الحاج عماد للبيت لكن قبل مغادرة الطائرة حصلت الحادثة فعاد الحاج قاسم وجاء الى لبنان وكان متأثرا جدا للعلاقة التي جمعته بالحاج عماد ثم كان يحمل نفسه جزأ من المسؤولية فبرأيه أنه لو لم يأتي الى دمشق لم يكن للحاج عماد ان يأتي من بيروت الى دمشق ولما كان استشهد ،وانا كنت احدثه بأن الامر ليس كذلك فهم كانوا ينتظرونه في دمشق سواءا اتيت ام لا وفي نهاية المطاف لا يجب ان تحمل نفسك المسؤولية ،لكن الامر دائما كان موجودا في نفسه .

كذلك حصل مع الحاج ذو الفقار فهم كانوا في جلسة طويلة يتحدثون عن تطورات سوريا وغادر الحاج لمكان آخر وحصل في هذه الاثناء ما حصل للحاج ذو الفقار وقد حادثني الحاج قاسم تليفونيا وكان متأثرا جدا وقد كان دائم التردد لعائلة الشهيدين مع انه كثير الاشغال لكنه كان يخصص وقتا عند كل زيارة لبيروت لزيارة عوائل هؤلاء الشهداء .

س- هل لديكم اي ذكريات عن نشوب الازمة في العراق وسوريا وما المساعدة التي طلبها منكم؟

ج- تحولات العراق وداعش مثلا عندما بدأت السيطرة على مناطق من العراق عبر الارهابيين والجيش العراقي لم يكن مؤهلا في ذلك الوقت بسبب الانهيارات التي حصلت ،وسمعت ان بعض مخازن السلاح كانت خالية .

الحاج قاسم حضر شخصيا مع شخصيات من الحرس الثوري الايراني لبغداد واتصل بالعراقيين وفصائل المقاومة التي جمعته علاقة قديمة معهم وهو من نزل للميدان في البداية وحادثة طريق بغداد سامراء معروفة وكاد ان يقتل فيها الحاج قاسم ووقتها كانت الفتوى التاريخية للسيد السيستاني في موضوع الجهاد واعلان التطوع واقبال الناس للجبهات وهذا كا بحاجة لاستيعاب .

الحاج قاسم اتى في ذلك الوقت من مطار بغداد الى دمشق ثم بيروت والضاحية ووصل الي في 12 ليلا وقال لي انه مع طلوع الفجر اريد 120 قائد عمليات من اللبنانيين ،وانا استغربت ذلك في وقت متأخر ،لكنه قال أننا ان اردنا الدفاع عن الشعب العراقي ومحاربة داعش والعتبالت المقدسة ليس لدينا خيار ،وقال انه يريد قادة وليس مقاتلين وقد قلت في خطاب بعد ذلك ان الحاج قاسم خلال 22 سنة من علاقتنا لم يطلب منا شيئا حتى لإيران إلا في هذا المرة للعراق وبقي معي واتصلنا بالأخوة وأمنا تقريبا 60 منهم بعضهم ممن كان في سوريا والبعض ايقظناهم وجئنا بهم من بيوتهم لأن الحاج قال أنه يريد اخذهم معه بعد صلاة الفجر وهذا ما تم بالفعل وقد غادر دمشق ومعه حوالي 60 من القادة الميدانيين لحزب الله وذهب بهم للجبهات في العراق فالمقتلين كانوا هناك ويحتاجون من يديرهم ولم يتركني الى بعد اخذ تعهد مني بأن أرسل له بقية الاخوة في الايام القادمة وقد شعرت في تلك الليلة ان الدنيا كلها في عين الحاج قاسم هي العراق وكان يرى انها مصيرية وقد يقتل فيها وقد اخبرته بأنني كنت على علم من بعض الاخوة انه كان في موكب طريق سامراء بغداد وهذا خطير ،وقال أن الوقت ضيق جدا وكان عليه ان يمشي ليمشي الاخرون وان الحسابات مختلفة .

كان متأثرا مما يجري في العراق وكان مستعدا للموت لأجل حماية العراق والعتبات المقدسة ،فلو تمكنت داعش من السيطرة على العراق هذا كان سيهدد ايران والمنطقة لكن من كان سيدفع الثمن الاول هو الشعب العراقي اولا .

س- متى تعرفتم على الحاج أبو مهدي وأين تم أول لقاء بينكما وهل تتذكرون شيئا عن ذلك اللقاء؟

ج- انا تعرفت على الحاج ابو مهدي في بداية التسعينات بعد سنة 1991 _ 1992، قبل ذلك لم يكن هناك معرفة بيني وبينه وهو كان موجود في الكويت. بعد ذلك التقيت به في طهران وهو كان من القيادات الكبيرة لـ “قوات بدر” التي أصبحت فيما بعد بإسم منظمة بدر وسريعا بدأت علاقة مودة ومحبة واحترام بيننا وهو كان ايضا على علاقة جيدة مع أخواننا في لبنان ومع الأخ السيد ذو الفقار بشكل خاص ومع الحاج عماد مغنية ومع بقية الأخوة. فيما بعد هذه العلاقة تتطورت بعد أن أصبح الحاج قاسم مسؤول بقوة القدس، لأن الحاج أبو مهدي يملك موقع مهم في العراق وايضا علاقته مع الحاج قاسم جيدة ونحن ايضا علاقتنا مع الحاج قاسم كانت جيدة هذا ما زاد من العلاقة والتواصل والتنسيق بيننا وبين الحاج أبو مهدي وايضا العلاقة أصبحت أقوى وأقرب في السنوات الأخيرة بسبب ما حصل في العراق يعني في مرحلة قتال “داعش” وذهاب اخواننا إلى العراق لمساعدة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، فكان اخواننا على تواصل دائم مع الحاج أبو مهدي وهو أيضا كان يأتي إلى لبنان وقبل شهادته بثلاثة أشهر أو أقل هو كان في لبنان وفي إحدى الزيارات جاء برفقة عائلته.

وفي اللقاء الأخير بيني وبين الحاج أبو مهدي، قبل عدة أشهر جلسنا لساعات تحدثنا عن الوضع في العراق وتقييم الساحة الميدانية والأمنية والعسكرية وكيفية تقوية الحشد الشعبي كمدافع حقيقي عن الشعب العراقي وهو كان يقول أن “داعش” انتهت عسكريا ولدينا بعض الخلايا والبؤر الامنية سوف نقضي عليها أن شاء الله ولكن أنا أخشى أن تنتهي معركة “داعش” وأنا مازلت على قيد الحياة ويضع يده على لحيته ويقول لحيتي أصبحت كلها بيضاء وراسي أيضا وأنا بعد كل هذا العمر أخشى أن أموت على الفراش فأنا أطلب منك أن تدعو لي أن الله سبحانه وتعالى يرزقني الشهادة. نحن تقليدا لسماحة السيد القائد حفظه الله عندما يطلب أحد من سماحة السيد القائد أن يدعو له بالشهادة هو لا يدعو له بتعجيل الشهادة بل يدعو أن تكون عاقبته الشهادة واحيانا يمزح ويقول أن شاء الله بعد عدة أعوام المهم أن تكون عاقبتك الشهادة، وانا قلت للحاج أبو مهدي ذلك لن أدعو لك أن يعجل الله بالشهادة بل أدعو لك أن تكون عاقبتك الشهادة وأنت ايضا تدعو لنا ولبقية أخواننا، هذه كان أخر لقاء أيضا الحاج أبو مهدي ومعرفتنا به هو أنسان على درجة عاليه من الإخلاص والوفاء والتدين هو أنسان مسؤول ومجاهد حقيقي وسبحان الله فيه الكثير من المواصفات المشتركة مع الحاج قاسم سليماني وهذا أحد أسباب هذه العلاقة المميزة التي كانت قائمة بينهما.

س- الحرب في العراق أجبرت الحاج القاسم على التواجد أكثر في ميدان الحرب وكان يتواجد في الحقيقة في اي مكان ضروري في الخطوط الأمامية ورأيناه أمامنا في أوقات متعددة في عمليات استطلاعية وغيرها ، الم تكن تلك الظروف خطرة على حياته لقد كان يقحم نفسه فجأة في ميدان الحرب؟

ج- الحاج قاسم كان دائما في حالة خطر اي انه دائما على الخطوط الأمامية وايضا الميادين التي كان متواجد فيها بالعراق وسوريا كانت دائما في دائرة الخطر وهو كان يرفض التواجد في الأماكن الخلفية كان يذهب إلى خطوط الأمام ويريد أن يشاهد بعينه ويقيم بشكل مباشر ويتواصل مع المقاتلين في الصفوف الأمامية ويذهب اليهم ويتواجد معهم هو كان لديه هذه الطريقة، طبعا دائما نحن كنا نناقش الحاج قاسم فيها وهو لم يفعل ذلك فقط لأنه عاشق للشهادة والبعض كان يقول الحاج قاسم هو يريد أن يستشهد ويفتش عن قاتله ولذلك يذهب إلى هذه المناطق، هذا غير صحيح أو في الحد الادنى غير دقيق لأنه هو كان يعرف ايضا أن هناك مسؤولية شرعية على عاتقه وهو لا يجوز له أن يعرض نفسه للقتل بدون فائدة.

الحاج قاسم كان لديه رؤية وهي صحيحة بدرجة كبيرة جدا. وكان يقول هذه المعركة في العراق وفي سوريا بحاجة إلى ثبات كبير وشجاعة عالية وايضا صمود في جبهات القتال هذا الأمر لا يتحقق من خلال إدارة من الخلف ، حضور قائد بمستوى الحاج قاسم سليماني في الجبهات أهم مافيه هو هذا التثبيت النفسي والمعنوي والروحي كان وجوده في هذه الجبهة وتلك الجبهة هي تعطي قوة هائلة للمقاتلين وتساعدهم على الثبات والصمود والبقاء رغم كل المخاطر والصعوبات التي كانوا يواجهونها، اضافة إلى الفوائد الأخرى التي تجعله كقائد أقرب إلى معطيات الميدان.

لكن أعتقد وما كنت أسمعه وأناقشه به أن البعد الروحي والنفسي والعاطفي في رأي الحاج كان على درجة عالية من الأهمية وهذا صحيح ونستطيع أن نرى افلام الفيديو الموجودة الأن ونعرف كيف كان يتعامل مع الشباب الموجودين في الخطوط الأمامية وفي السواتر الأمامية. الحاج قاسم عندما يأتي الى المجاهدين يعانقونه ويقبلون يده ويبكون ويحتضنونه ويعاتبونه على مجيئه اليهم. هذا الأثر النفسي كان مهما جدا ولذلك ولدت ونشأت علاقة حب و ود وعشق بين المقاتلين والحاج قاسم سليماني وهذا ما كان ليتحقق لو كان يقود المعركة من الخلف هذا العشق سببه الحضور المباشر في الجبهات والنقاط الأمامية.

أيضا عندما بدأت الأفلام والصور تظهر في وسائل إعلام التواصل الاجتماعي انا تحدثت مع الحاج وقلت هذا شيء خطير جدا وهو لم يكن يتعمد ذلك الحاج قاسم ولم يذهب إلى الخطوط الأمامية ويأتي معه بكاميرا لتصوره وانما كان الموجودون على الجبهات لديهم تلفونات وكانوا يصورون الحاج وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي فهو كان يقول هؤلاء الشباب موجودون في الخطوط الأمامية وعلى السواتر ومستعدون للموت فانا أخجل أن أخذوا منهم التلفونات وأقول لهم لا تصورو لأن هذا خطر علي.

أوائل الصور والأفلام التي نشرت عن الحاج قاسم سليماني لم ينشرها بنفسه ولا قوة القدس نشرتها بل فعل ذلك المقاتلون في الخطوط الأمامية الذين كانوا يصورون زيارته وتواجده بينهم، لم يكن هناك طريق أخر والحاج يقول أنا أخجل من هؤلاء الشباب المقاتلين أن أقول لهم لايجب أن تصورونني لأن هذا يشكل خطر على نفسي وهم يجلسون في مقدمة الخطر. هذا كان السبب الحقيقي للحضور الإعلامي الذي لم يكن مقصودا للحاج قاسم خلال السنوات الأخيرة.

س- هل كان لكم لقاء مشترك مع كلا من الحاج قاسم وأبو مهدي بعد هزيمة المشروع الداعشي التكفيري في سوريا والعراق ؟

ج- نعم، كنا في لقاء مشترك وهذه الصورة (صورة في مكتب السيد حسن نصرالله) هي عندنا هنا في الضاحية (بيروت) لكن الأخوة عملوا لها مونتاج وهم يجلسون على كنباية في المكتبة وكنا سويا وايضا توجد صور نحن ثلاثيا (السيد نصرالله والحاج قاسم والحاج أبو مهدي) كنا في لقاء سويا وطويل وكان هدف من اللقاء هو استعراض التطورات في العراق وما هو مطلوب منا وكيف نحن نساعد في المرحلة المقبلة من جهة ومن جهة أخرى اذا حصلت حرب على لبنان او المنطقة ماذا يمكن للأخوة العراقيين أن يساعدوا في مواجهة هذه الحرب.

س- متى كان أخر لقاء بينكم وبين الحاج قاسم ؟

ج- كان يوم الأربعاء، هو استشهد صباح يوم الجمعة. يوم الأربعاء هو كان في بيروت قبل صلاة عصر يوم الأربعاء جلسنا لساعات وقمنا بصلاة المغرب سويا ومن ثم ذهب إلى دمشق. طبعا هو لم يكن مقررا أن يأتي إلى لبنان، كان قبل اسبوعين ولم يكن هناك حاجة لمجيئه إلى لبنان. قبل مجيئه إلينا بيومين انا سألت أحد الأخوة المسؤولين والذي كان يتواصل مع الحاج قاسم بشكل دائم، سألته عن أخبار الحاج وهل هو في طهران أم بغداد، قال لي أنا تكلمت مع الحاج اليوم وسألته هل سيأتي إلى لبنان قال لا لأنه قبل أيام كان في لبنان وهو مشغول لأنه يريد السفر إلى العراق.

يوم الثلاثاء ليلا قبل استشهاده أتصلوا بنا وقالوا الحاج قاسم وصل إلى دمشق وهو سيبقى في دمشق ويوم غدا سيأتي الى بيروت وأن أستغربت فهو قبل أسابيع كان في لبنان وهو مشغول في قضايا العراق الأخيرة.

عصر يوم الأربعاء التقيت انا والحاج قاسم وجلسنا وانا كان لدى مواعيد أخرى ألغيتها وايضا نلتقي أنا والحاج بعد صلاة المغرب نقوم بالصلاة سويا ونجلس إلى 6 أو 7 ساعات، قال الحاج قاسم أنا لا أحتاج الى وقت فقط أتيت الى لبنان لكي أراك وليس لدى عمل معك ولا شيء أبحثه معك لانني قبل أسابيع كنت هنا ولذلك انا فقط أريد ساعة فقط نجلس ونتكلم سويا وبالفعل جاء الحاج وجلسنا ولم يكن هناك موضوع خاص انا تفاجأت جاء الى الضاحية (بيروت) وقلت له لماذا زاحمة نفسك واتيت؟ قال انا فقط أتيت لكي أراكم وسأل عن الأوضاع وبعض النواقص وبعض الصعوبات التي يساعد الأخوة بمعالجتها بشكل شهري، فهوحل مشكلة أربع أشهر دفعة واحدة وقال انتم ابقوا مطمأنين ولا مشكلة على الأطلاق.

تحدثنا انا والحاج قاسم وكان الحاج أكثر مرة سعيدا مع انه لديه هموم كثيرة في مناطق أخرى وكان يمزح ويضحك كثيرا، انا قلقت عليه وكنت في اللقاء السابق قبل أسابيع قلت للحاج قاسم أنهم في امريكا يركزون كثيرا عليك في وسائل الاعلام ويوجد عندي مجلة عليها صورالحاج على الصحفة الأولى وهي من أهم الصحف والمجلات الامريكية وكان عنوان المقال الجنرال الذي لا بديل له، وسألت بعض الأخوة الذين يعرفون جيدا في الولايات المتحدة الامريكية قالوا هذه المقدمات هي عمليات لاغيتال ويجب أن تكون محتاط وكان الحاج يضحك ويقول هذا جيد اذا يفعلون ذلك وهذا يحقق امنيتي.

انا قلت للحاج قاسم أنت الليلة تبقى عندنا، قال هو يريد أن يذهب الليلة الى دمشق ويريد أن يرى الأخوة في دمشق ويسافر إلى بغداد. عندما يأتي الحاج الى المكتب الأخوة يأتون في الكاميرا ويبدأون التصوير لكن المرة الأخيرة الحاج قال للأخوة اين الكاميرا نريد أن نتصور انا والسيد وكنا نتصور في حالات بالصلاة ووقوفا وجلوسا وهو يتوضى ونحن لم ننشر كل هذه الصور لكن كان ملفت جدا اصراره على الأخوة أن يأتوا بالكاميرا ويبدأون بالتصوير.

هذا كان أخر لقاء بيني وبين الحاج قاسم وانا قلت له حاج ارجوك لا تذهب إلى بغداد لأن الوضع ليس جيد ومقلق وهو قال يجب أن أذهب أريد ان ألتقي برئيس الوزراء هناك وايضا هناك رسائل مهمة نريد ان نوصلها ونسمع إليها ولا يوجد طريق أخر.

س- متى سمعتم خبر شهادته؟

أنا كنت في الليل في الساعة بعد 12 وعادة عندما أقرأ ابقي التلفزيون مفتوحا أمامي لكن بدون صوت واحيانا اضع على بعض القنوات الاخبارية حتى اذا كتبوا خبر عاجلا فعندما أقرأ بين الحين والأخر انتظر الى التلفزيون اذا كان من خبر عاجل فوجدت خبر عاجل على القناة الفضائية يقول قصف صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد انا قلت ممكن لأنه كان يوجد توتر في العراق بعد أ قام الامريكيون بقصف قواعد الحشد الشعبي في منطقة القائم وما حصل في محيط السفارة الامريكية في بغداد بعد قليل جاء خبر عاجل يقول أن الامريكيين أستهدفوا سيارات ينتمون إلى الحشد الشعبي كانت قرابة الساعة 1 ليلا وانا مباشر كنت أعمل ان الحاج سليماني سيذهب من دمشق إلى بغداد. اتصلت في الأخوة لأن الذين يذهبون مع الحج الى دمشق هم من المجموعة التي تعمل في حمايتنا وسألت الأخوة الطائرة من المفترض أي ساعة ان تنطلق من دمشق قالوا الساعة 6 وقلت الحاج يكون عبر المطار لكن قلت لهم اتصلوا إلى مطار دمشق وأسالو أي ساعة تتحرك الطائرة فقالوا الطائرة تحركت متأخرة الليلة.

انا في تلك اللحظة أنتهى الموضوع عندي وقلت أن الحاج أستشهد وأيقظت أحد الأخوة المسؤولين وقلت له أتصل بطهران وتابع الموضوع لأن كنا نتواصل مع الأرقام عندنا في بغداد ولكن لم نجد الأخوة وهنا ازداد القلق فاتصلوا بطهران وايضا من طهران بدأوا يتصلون ببغداد وتقريبا خلال وقت قصير تبين خبر استشهاده يعني استطيع أن أقول أنا منذ اللحظة الأولى للحادثة أنني أدركتوا أن هذا الموكب هو موكب الحاج قاسم لأنه عندما ذكروا بعض الأسماء من الأخوة العراقيين من “آل جابري “، فسألت بعض الأخوة قالوا أن هذا الأخ هو الذي يأتي الى مطار العراق لاستقبال الحاج قاسم وهذا الأخ هو استشهد في هاتين السيارتين.

في جميع الأحوال أنا في تلك الليلة في الدقائق الأولى للحادث كنت أتابع هنا مع الأخوة في طهران وفي بغداد إلى حتى أن تأكدنا من حصول هذه الحادثة المؤلمة.

س- أشرتم خلال حديثكم الى أن شهادة الحاج قاسم ستكون نقطة تحول في التاريخ وقسمتم التاريخ من تلك اللحظة وما بعد الى قسمين، ما المقصود؟

لعدة أسباب أولا أن قيام الولات المتحدة والأدراة الامريكية وحتى الأن كل يوم ترامب في هذه الأيام في خطابه ما سمى بـ “حال الأتحاد” هو يقول أن قتلت الحاج سليماني وأنا أصدرت الأوامر بقتله، هذا ما قامت به امريكا وتبنيها العلني هذه خطوة كسرت كل الخطوط الحمراء وكانت خطرة جدا و الأدارة الامريكية هي التي تجاوزت الخطوط الحمراء وهذا سيوضع محور المقاومة وشعوبنا وامتنا في مواجه مباشرة مع الأدارة الامريكية هذا جديد وسيكون على مستوى المنطقة.

المواجهة قد تأخذ أشكال متنوعة ومختلفة سياسية واقتصادية وامنية وغيره وهي فتحت الأبواب للمواجهة ومن جهة أخرى عندما تتجه الأمة لتكتشف عدوها الحقيقي وتشخص الشيطان الأكبر كما شخصه سماحة الأمام قبل أكثر من أربعين أو خمسين سنة وتتجه في معركتها الشاملة باتجاه العدو الاساسي وهذا سيؤدي الى تحولات كبيرة جدا ومهمة جدا ومصيرية وتاريخية في المنطقة.

راهنوا بقتلهم للحاج قاسم والحاج أبو مهدي وأخوانهم الشهداء أن محور المقاومة سيضعف وايران ستخاف، ايران كان موقفها صلب وشجاع عندما اتخذت قرار بضرب القاعدة الامريكية في العراق وبهذا الحجم من الصواريخ وبهذا الطريقة واما افترضوا أن محور المقاومة سيتراجع و الشعوب التي تواجه أمريكا وأدوات اميركا ايضا ستتراجع.

مثلا في اليمن الانتصارات التي حصلت قبل ايام في المعركة التي سماها الإخوة اليمنيين بـ “البنيان المرصوص” كانت انتصارات عظيمة وكبيرة وحاسمة في مسار الأمور في اليمن وهذا حصل بعد استشهاد الحاج قاسم سيماني. أنا في تأبين الشهيد الحاج قاسم وابو مهدي قلت نحن مسؤوليتنا في كل ساحات وميادين المواجهة في محور المقاومة أن نتقدم لا انا نتوقف ولا أن نتراجع لأن هذه يعني أن العدو حقق أهدافه بقتل هؤلاء الأعزاء.

اليوم هناك في سوريا واليمن تقدم جدا وفي العراق ايضا الحشد الشعبي والقوات العراقية تكمل تنظيف الخلايا التي برزت من جديد لداعش . وفي جبهة فلسطين موقف المقاومة والشعب الفلسطيني موقف صلب وقوي وصلب جدا. في كل الساحات أن أعتقد أن دماء الحاج قاسم وأبو مهدي والشهداء أعطت دفق هائل لحركات المقاومة. وفي حزب الله بعد استشهاد الحاج قاسم كثير من الأخوة طلبوا الإذن وتوفير فرصة العمليات الاستشهادية لهم.

هذا التحول الروحي من جديد في الحقيقة هو مرحلة تاريخية جديدة وبالنسبة لإيران هي ولادة جديدة للثورة الإسلامية وانا أقول اليوم هي ولادة جديدة للمقاومة ولمحور المقاومة ولثقافة المقاومة.

س- كيف ترون مستقبل المنطقة ومسائل المقاومة وفلسطين وتحرير فلسطين بعد شهادة الحاج قاسم، هل ترون ذلك قريبا أم انكم ترون تحرير فلسطين بات مؤجلا ؟

لا، الأمر لن يتأخر بسبب شهادة الحاج قاسم بل بالعكس قد يتقدم لانه كما ذكرت شهادة الحاج قاسم أوجدت هذه الروحية الجديدة وهذا الأندفاع الكبير. أنا أعتقد بأن لن يكون هناك مجال للقلق بسبب عناية الله سبحانه وتعالى بالمجاهدين والذين يصفهم أمير المؤمنين بانهم أولياء الله أو خاصة أولياء الله عزه وجل.

ثانيا ببركة وجود سماحة القائد دام ظله والجمهورية الإسلامية التي تقف بصلابة وقوة كشعب ومسؤولين في مواجهة كل الأخطار والتحديات ومحبتها واحتضانها لجميع شعوب المنطقة وحركات المقاومة في المنطقة. وان شاء الله الأخوة المسؤولون سيتابعون و يستفيدون من تجربته وطريقته، وأعتقد انهم سيدفعون الأمور بقوة إلى الأمام لذلك نحن لسنا قلقين ونحن واثقون الاستمرار بهذا الطريق بقوة اكبر وعزم أرسخ و اليوم حضور الحاج قاسم والحاج أبو مهدي المهندس بيننا يمكن أن يكون أكبر بعدما أن انتقلوا الى ذلك العالم أن تأثيرهم سيكون أكبر وأهم وايضا أخلاصنا لهم وحبنا لهم سيدفعنا لبذل المزيد من العمل والمزيد من الحضور والمزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم أن شاء الله.

س- يعتقد الكثيرون أن شهادة الحاج قاسم مرتبطة بصفقة القرن، هل تظنون ذلك؟

ج- هي جزء من المعركة، أن ترامب والأدارة الامريكية يدافعون عن الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين ويريدون حماية “اسرائيل” ويريدون أن يفرضوا ما يسمى بصفقة القرن على الشعوب وعندما يبحثون سيجدون أن هناك شخصية مركزية مهمة جدا في هذه المواجهة والذي اسميته أنا الشخصية المتكررة يعني الحاضرة في أكثر من بلد فأرادوا حذفه بطبيعة الحال لتحقيق أهدافهم ومن أهم اهدافهم في هذه المرحلة هو صفقة القرن.

س- في السؤال الأخير نريد نترك لكم المجال لأي اضافات شخصية ؟

ج- طبعا من أعظم النعم الإلهية في حياتي هي كانت معرفتي بالحاج قاسم سليماني وهذه الأخوة والصداقة التي قامت بيننا كانت كأخوين حقيقيين من مودة ومحبة وعاطفة وصداقة وايضا وحدة فكر في 98 بالمئة من الأمور وهذا الاختلاف يمكن لأحدنا أن يقنع الأخر بسبب الثقة والمحبة التي بيننا. طبعا الحاج قاسم بالنسبة لي كصديق وأخ وكنت اشعر بدعم قوي من خلال وجوده واستطيع ان أقول أنه في العشرين سنة الماضية كان الحاج قاسم سليماني من الأشخاص القلائل الذين كنت أتحدث عنه كأخ وحبيب وعزيز وأنا أحبه كثيرا و أثق به وايضا في حياة كل شخص ممكن أن يكون هناك أثنان أو ثلاث ويمكن أن يكون الحاج قاسم سليماني واحد منهم رحمه الله.

أنا دائما كنت حاضر أن أفدى الحاج قاسم بروحي وفي أحد الأيام كنت في الصلاة خطر في بالي ما يلي:

أن ملك الموت جاء وقال لي أنا ذاهب إلى إيران لأقبض روح قاسم سليماني لكن الله سبحانه وتعالى جعل استثناء وقال لي أذهب الى فلان وقل له هناك خيارا أخر لتأجيل قبض روح قاسم سليماني وهي ان نقبض روحك (السيد نصرالله)، أنا في ظل هذه الفرضية كنت افكر في نفسي ماذا أقول لملك الموت أقول له قطعا أنت خذني واترك الحاج قاسم سليماني.

فيما بعد ذكرت هذا لبعض الأخوة عندما كنا نتناقش واحيانا نتيجة العمل يحصل بعض المشاكل مع الأخوة فأنا كنت اقول لهم أن الحاج قاسم بالنسبة لي هكذا فأحد الأخوة قال لي كيف تفكر بهذه الطريقة؟ أنا قلت له أولا الحب والأخوة والعاطفة الذي بيني وبين الحاج قاسم وثانيا أنا أعتقد أن وجوده يخدم الإسلام والمسلمين و الأمة والمقاومة أكثر بكثير من وجودي أنا . المسألة ليست مسألة عاطفة فقط وانما أنا اعتقد بهذا الرجل وبوجوده المبارك، هذا ماكان يمثله لي على المستوى الشخصي.