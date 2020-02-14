شكرا لقرائتكم خبر عن 17 فبراير.. إعلان نتيجة انتخابات تكميلية الجيزة وملوى رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الجمعة، أوراق العملية الانتخابية بدائرتى الجيزة وملوى فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين، حيث يجرى الفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، بعد تسلمها الأوراق بأعمال المراجعة والفحص لكافة الورق ومراجعة فرز جميع اللجان، وذلك تمهيدًا لإعلان النتائج يوم الاتنين المقبل 17 فبراير، وفق الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.

وفى حالة وجود جولة إعادة سيجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدأ الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

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وانتهت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى التاسعة مساء أمس الأربعاء، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار اليومين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.

وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.

ينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما خاض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.