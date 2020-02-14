اليوم.. افتتاح مسجد السيد البدوي بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح مديرية الأوقاف بالأقصر، اليوم الجمعة، مسجد السيد البدوي بمنطقة شرق السكة الحديد بشارع سيد عزب بمدينة الأقصر، وذلك بعد الانتهاء من بنائه وتشييده، وذلك بعد الانتهاء من إحلاله وتجديده.

ومن المقرر أن يشهد مراسم الافتتاح، الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وقيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف بندر الأقصر وعدد من المواطنين ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أن افتتاح المسجد يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي، الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ودعما لتوجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بتكثيف الجهود في هذا الشأن.

وأشار عبد الدايم، إلى أن المديرية افتتحت عددًا من المساجد في الفترة الأخيرة في أماكن مختلفة ومتنوعة، وهذا إن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكي تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.​