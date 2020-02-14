إياب البطولة الإحترافية.. الشروع في إستخدام تقنية “الفار”

هاجر لصفر _ صحافية متدربة ستعرف الجولة السادسة عشر من إياب البطولة الوطنية للمحترفين، بداية الشروع في استخدام تقنية ال VAR الذي ستشرف عليه الشركة الإسبانية ميديا برو.

وسيقود الحكم نور الدين الجعفري مقابلة الجيش الملكي والمغرب التطواني كحكم رئيسي، فيما كيشاف مصطفى سيكون مسؤولا عن الvar .

وسيقود مبارة الوداد والدفاع الحسني الجديدي الحكم محمد النحيح، في وقت عين هشام التمسماني لقيادة مباراة رجاء بني ملال والرجاء، ورضوان جيد لإدارة مواجهة اتحاد طنجة والفتح.

وسيتكلف صبري بقيادة مباراة نهضة بركان والحسنية، وسمير الكزاز بإدارة مباراة المولودية سريع واد زم، في وقت سيقود فيه على التوالي كل من بلوط وبوسليم مبارتي أولمبيك خريبكة وأولمبيك أسفي، ومباراة نهضة الزمارة ويوسفية برشيد.

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