بلوكاج في CNSS

بعد إقرارها، متم السنة الماضية، كي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير الماضي، مازالت الزيادات في معاشات متقاعدي نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمستفيدين من تغطيته الصحية، معلقة بسبب امتناع وزارة المالية عن إصدار النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها.

ويثير هذا «البلوكاج» غضب كل من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثلة في المجلس الإداري للصندوق، حيث نقلت الزميلة «ليكونوميست» عن مصادر داخله قولها إن ما تفعله وزارة المالية يعتبر وصاية غير مشروعة على صندوق يدبر مساهمات منخرطيه وليس المال العام. ولا يستبعد أن يكون هذا البلوكاج مرتبطا بحسابات سياسية وانتخابية، تماما كما كان الأمر مع دعم الأرامل قبل بضع سنوات.