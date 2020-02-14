شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 إرهابيين في تونس والان نبدء بالتفاصيل

ألقت وحدات من الأمن التونسي القبض على أربعة عناصر إرهابية، بمحافظات تونس وأريانة والقيروان ومدنين. وأفادت وزارة الداخلية في بيانين، أمس، أن العناصر الأربعة الإرهابية تم القبض عليهم بمدن سيدي البشير بتونس العاصمة والمنيهلة باريانة وجربة بمدنين والشراردة بالقيروان، صادرة بشأنهم أحكام بالسجن ومتهمين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، لافتة إلى أنه تم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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