شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: ملتزمون بالقانون الدولي ومحاسبة المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، التزام القوة بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المالكي، خلال جلسة صحفية مشتركة مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين مع الوكالات العربية والغربية بلندن، أن القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية، مبينًا أن الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة.

وأشار إلى أن الجهات القضائية شرعت في إجراءات المحاكمة، وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية.

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وجدّد المالكي التزام التحالف بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني - إن وُجد - وفقًا للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف.

من جانبه، أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، استمرار دعم المملكة لليمن، وجهود المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وللجهود المبذولة؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقًا للمرجعيات الثلاث.

واستعرض آل جابر، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، مع الوكالات العربية والغربية بلندن، مشروعات التنمية والإعمار التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي يستفيد منها الأشقاء اليمنيون بجميع فئاتهم، وشملت سبعة قطاعات حيوية هي: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية.