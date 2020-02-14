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اشتباكات بطرابلس تعقب القرار الأممي حول ليبيا

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اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مسجد أبوشعالة بمشروع الهضبة جنوب العاصمة الليبية طرابلس أمس الخميس، وذلك بعد ساعات من تبني مجلس الأمن قرارا يلزم الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار في البلاد.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالقرار الأممي، الذي يصادق على نتائج مؤتمر برلين، واصفة إياه بالرسالة القوية إلى الشعب الليبي بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.

وأكدت البعثة الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودعم جهود الممثل الأممي، غسان سلامة، والحوار الليبي - الليبي الجاري بتيسير من البعثة.

ونوه البيان بأن القرار يطالب الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح المفروض على ليبيا.

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