شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يهدم منزلا في القدس المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، منزلا تعود ملكيته لفلسطيني في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن صاحب المنزل إياد شويكي، " إنه تسلم إخطارا بعدم دخول أرضه مطلقا في حي الثوري، وإخلائها خلال يومين، وإخراج معداته الخاصة الموجودة في الأرض، وذلك بعد أن تم هدم منزله بهدف إقامة مدرسة تابعة لبلدية الاحتلال مكان المنزل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يهدم منزلا في القدس المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.