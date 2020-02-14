البنتاجون يسعى لتدبير المليارات لتمويل السور الحدودي مع المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تدبير 3.8 مليار دولار من برامج التسلح لبناء السور الحدودي مع المكسيك، وفقا لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح البنتاجون أنه سيدبر النفقات من برامج شراء طائرات مقاتلة ومروحيات وبناء سفن، كما قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، استنادا إلى بيان البنتاجون الموجه إلى الكونجرس الأمريكي.



ورد البرلمان بانتقادات شديدة من كلا الحزبين الكبيرين.

Advertisements

وأوضح النائب الجمهوري ماك تورنبيري أن تحويل الأموال يتعارض مع سلطة الكونجرس في رسم الميزانية.

وأدان كل من نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشوك شومر ما أسمياه "سرقة" الموارد التي خصصها الكونجرس لأغراض أخرى.

وقالت بيلوسي وشومر: "إن الكونجرس رفض مرارا وبصورة بعيدة عن الحزبية تمويل السور الحدودي الذي يريده الرئيس والذي يبدد الأموال ولا يجدي كثيرا".