- 1/2
- 2/2
رويترزالجمعة 2020/2/14 02:57 ص بتوقيت أبوظبي
عناصر من الجيش المالي- أرشيفية
قال الجيش المالي إن أكثر من 200 من القوات الحكومية وصلوا إلى مدينة كيدال شمال البلاد، الخميس، في أول انتشار دائم بها لجنود الجيش منذ خروجهم على أيدي مسلحين عام 2014.
وأظهرت صور نشرتها بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، حاكم الولاية سيدي محمد أج إشراش يرحب بقافلة الجيش في كيدال، وهي بؤرة تمرد متكرر للطوارق الذين يسعون لإقامة دولة مستقلة.
ويمثل ذلك الانتشار انتصارا رمزيا لجهود الحكومة لاستعادة سلطة مالي في شمال البلاد وتطبيق اتفاق سلام أُبرم عام 2015 مع المتمردين تضمن وعدا بمزيد من الحكم الذاتي المحلي مقابل عودة القوات الحكومية.
وقال ديران كون، المتحدث باسم الجيش: "أؤكد أن الجيش وصل إلى كيدال، وصلوا هناك دون أي مشكلة".
وفي إشارة للوضع الأمني المضطرب انتشر أفراد من قوات حفظ السلام وطائرات هليكوبتر من بعثة الأمم المتحدة في مالي لمرافقة القافلة، في حين كتب وزير الخارجية على تويتر قائلا: "مالي كلها تحبس أنفاسها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المالي يعود لمدينة رئيسية في شمال البلاد بعد غياب ست سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.