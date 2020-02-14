شمخاني: أميركا لم تتصور أن تحبط إيران ثنائية "الحرب أو الاستسلام" المزيفة

شدّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، على أنّ "خطّة حكّام الولايات المتحدة الأميركية قليلي الحكمة، تمثّلت أنّ باغتيال القائد قاسم سليماني، سيجعلون إيران من خلال منهج الصدمة والذهول، في وضع نفسي طارئ، وسيفرضون علينا الخطأ في حساب الظروف واتخاذ القرار".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّهم "لم يتصوروا أن تحبط إيران ثنائيّة "الحرب أو الاستسلام" المزيفة".
وكان قد اغتيل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس و8 من رفاقهما، في هجوم جوي أميركي بطائرة مسيّرة عند خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة 3 كانون الثاني الماضي.
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