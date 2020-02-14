وزير العدل الأميركي: تغريدات ترامب تجعل أدائي وظيفتي أمراً مستحيلاً

أعرب وزير ​العدل​ الأميركي بيل بار عن أسفه للتغريدات التي ينشرها الرئيس ​دونالد ترامب​ والتي تجعل أداءه مهامه الوزارية "أمراً مستحيلاً". ولفت بار الذي يُشتبه في أنّه أمر هذا الأسبوع، بناء على طلب ترامب،المدّعين العامّين بتخفيض العقوبات التي طلبوا إنزالها بروجر ستون، صديق ترامب، الى انه "سعيد لأنّ الرئيس لم يطلب منّي أبداً التدخّل بأيّ شكل من الأشكال في قضية جنائية".

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