أكّد السفير الروسي لدى العراق مكسيم مكسيموف أنّ "من السابق لأوانه التكلّم عن النصر النهائي على تنظيم "داعش" في العراق، مع أنّه لا يمكن ألّا نعترف بأنّ التنظيم تكبّد خسائر جديّة في هذه الفترة"، مبيّنًا أنّ "هناك مجموعات صغيرة من المسلّحين يواصلون نشاطهم في العديد من المحافظات، وهم يعملون كخلايا نائمة".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "الهيئات الأمنية العراقية تمكّنت من تعزيز نفسها خلال مدّة العمليّة ضدّ "داعش" في فترة بين 2014 و2017، وتتمكن اليوم من أداء الكثير من المهام في مجال مكافحة الإرهاب وضمان أمن البلد"، مركّزًا على أنّ "ذلك، اليوم تزداد أهميّة دور تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمل الوقائي من العمليات الإرهابية وضمان الأمن في المدن العراقيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي في العراق: من السابق لأوانه الحديث عن نصر نهائي على داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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