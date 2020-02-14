أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، في بيان، أنّ "رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، بالتطورات في إدلب شمال غربي سوريا وقضايا راهنة تهمّ البلدين".
ورغم تفاهمات لاحقة تمّ إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، وآخرها في كانون الثاني الماضي، إلّا أنّ الهجمات تتواصل على المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان التركي ونظيره الروسي بحثا هاتفيا بملف إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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