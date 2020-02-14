رئيس الأركان التركي ونظيره الروسي بحثا هاتفيا بملف إدلب السورية

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، في بيان، أنّ "رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي ​فاليري غيراسيموف​، بالتطورات في إدلب شمال غربي سوريا وقضايا راهنة تهمّ البلدين".

ورغم تفاهمات لاحقة تمّ إبرامها لتثبيت وقف ​إطلاق النار​ في منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، وآخرها في كانون الثاني الماضي، إلّا أنّ الهجمات تتواصل على المنطقة.