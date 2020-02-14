صندوق النقد الدولي: مصر بحاجة إلى موجة جديدة من الإصلاحات ومستعدون لمساعدتها

المتحدّث باسم "​صندوق النقد الدولي​" جيري رايس، إلى أنّ "مصر الّتي أنهت مؤخّرًا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق، تحتاج إلى موجة جديدة من الإصلاحات لتنشيط ​القطاع الخاص​ وزيادة فرص العمل".

ولفت في مؤتمر صحافي إلى "أنّني أعتقد أنّ السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي"، مؤكّدًا "استعداد "صندوق النقد الدولي" لمساعدة هذا البلد بالطرق الممكنة كافّة". وذكّر بأنّ "مصر كانت استفادت من خطّة دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار. وانتهى المخطّط الثلاثي الّذي بدأ في تشرين الثاني 2016، في تشرين الثاني 2019".

وأوضح رايس أنّ "البرنامج كان ناجحًا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى "انتعاش النمو وتراجع التضخم وعجز الميزانية"، منوّهًا إلى أنّه "ليس لدينا حاليًّا برنامج تمويل لمصر".