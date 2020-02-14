سفير إيران بهولندا: إغتيال أميركا لسليماني يعتبر حماقة جعلت المنطقة على أعتاب حرب

أكّد سفيرإيرانية في هولندا، علي رضا كاظمي، أنّ "اغتيال الولايات المتحدة الأميركية لقائد "فيلق القدس" قاسم سليماني ومن معه، يُعتبر حماقة جعلت المنطقة على أعتاب حرب قد تمتد إلى خارج المنطقة بكثير".
ولفت في كلمة بمناسبة الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية وأربعينية سليماني، إلى أنّ "الشعب الإيراني استعرض مرّة أُخرى عزمه وإرادته القوية في مسار أهداف الثورة الإسلامية والصمود أمام الإرهاب الاقتصادي والضغوط القصوى الأميركية".
وحول مشروع هرمز للسلام الّذي طرحته إيران، ركّز كاظمي على أنّ "مبادرة هرمز للسلام جهد لحلّ وتسوية الخلافات بين دول المنطقة سلميًّا عبر الحوار والاحترام المتبادل، والالتزام بعدم الاعتداء والحفاظ على وحدة الأراضي ورفض التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول".
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