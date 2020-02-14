الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة بإدلب السورية

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "الجيش التركي أرسل قافلة تعزيزات عسكريّة جديدة مكوّنة من قوات الـ"كوماندوز"، إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا".
وأوضحت أنّ "التعزيزات تتضمّن أيضًا مركبات عسكريّة مشوشة للإشارات، وسيارات إسعاف عسكريّة مصفحة"، لافتةً إلى أنّ "القافلة وصلت أوّلًا إلى مدينة ريحانلي التابعة لولاية هطاي الحدودية قادمةً من وحدات مختلفة. وبعدها، توجّهت نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسط إجراءات أمنية واسعة".
مع الإشارة إلى أنّه توجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بناءً على اتفاق أستانة.
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