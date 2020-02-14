العربية: 5 غارات إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة بمحيط مطار دمشق

افادت قناة "العربية" بأن 5 غارات إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة بمحيط ​مطار دمشق​، مشيرة الى ان "الغارات الإسرائيلية نفذت بعد وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى مطار دمشق". وفي وقت سابق أفادت "الوكالة العربية للأنباء - سانا" بأنّ "الدفاعات الجوية السورية تتصدّى لأهداف معادية فوق سماء العاصمة دمشق، وأنباء عن إسقاط عدد منها". من جهته أكد مصدر عسكري سوري "رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان"، مشيرا الى انه "على الفور تعاملت معها منظومات الدفاعات الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

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