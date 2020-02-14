أكد المسؤول الإعلامي في ​وزارة التربية​ البرت شمعون في حديث تلفزيوني أن "وزير التربية ​طارق المجذوب​ استمع الى قضايا ​الطلاب​ في موضوع الشهادات الجامعية وهو يجمع ​تفاصيل​ الملف ونعد الطلاب بأنه سيتابع هذه الموضوع بكل سرعة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسؤول الإعلامي بوزارة التربية: الوزير المجذوب سيتابع موضوع الشهادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.