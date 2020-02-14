شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات التالية للإعلان عن فوز مرشح بالانتخابات التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، الإجراءات التي تتخذ بعد فوز أحد المرشحين بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب للمقعد الفردى ، إلى أن تصل ليمارس المرشح مهام العضوية بالبرلمان.

ولفت "فوزى" إلى أن - الانتخابات التكميلية تجرى أثناء الفصل التشريعى في حالة خلو المقعد الوفاة أو الاستقالة أو اسقاط العضوية أو إبطال العضوية بحكم محكمة النقض أو بحكم التعيين في منصب عام

وكانت قد أظهرت المؤشرات الأولية لفرز الأصوات بدائرة الجيزة تقدم محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية بفارق أصوات كبير عن باقى المرشحين.

وأعلنت بعض اللجان في الجيزة عن النتائح الاولية والتى أظهرت فوز ابو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية وحصوله على أكبر أصوات فى الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، ففى مدرسة صلاح الدين الابتدائية حصل ابو العينين على 540 صوتا، و88 صوتا للمنافسين، وفى لجنة مؤسسة البنين حصل محمد أبو العينين على 457 صوتا مقابل 78 صوتا للمنافسين.

ونرصد هذه الإجراءات في السطور التالية:

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- تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فوز العضو الحائز على الأغلبيية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة لمن اقترع تقوم الهيئة الوطنية بإبلاغ مجلس النواب بالفائز ثم يتجه الفائز للمجلس لاستخراج بطاقة عضوية ويصبح من حقه الحصانة ويدعو مجلس النواب العضو لأداء اليمين الدستورية و بعد حلف اليمين يمكنه ممارسة مهام العضوية الرقابية والبرلمانية.

- يؤدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

- على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة.