شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل عزله في الكونجرس.. باحث يكشف فرص ترامب للفوز بولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حامد، الباحث في العلاقات الدولية، أن الحزب الديمقراطى في الولايات المتحدة الأمريكية يسعى بشتى السبل إلى تقليل حظوظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن فشل الكونجرس الأمريكي في عزل دونالد ترامب يعد أكبر ضربة من الحزب الجمهورى إلى الحزب الديمقراطى، وستعزز بشكل كبير من فوز ترامب في الانتخابات المقبلة إن لم يكن قد فاز بالفعل بعد فشل محاولات النواب الديمقراطيين عزله، مشيرا إلى أن ممارسات الديمقراطيين عززت بشكل كبير من فرص ترامب للفوز في تلك الانتخابات.

وقال الباحث في العلاقات الدولية، لـ"الخليج 365"، إن الحزب الديمقراطى الأمريكي سيسعى لإثارة المشاكل أمام ترامب في الكونجرس الأمريكي خلال الفترة المقبلة في محاولة منهم لتعزيز فرص مرشحهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مستبعدا أن يتمكن الكونجرس من عرقلة أعمال ترامب خاصة أن مجلس الشيوخ الأمريكي أغلبيته من الحزب الجمهورى.

وفى وقت سابق أكد الدكتور، أحمد سيد أحمد الخبير فى الشؤون الأمريكية، أن خطاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى ألقاه خلال الساعات الماضية فى الكونجرس الأمريكى كان خطابا انتخابيا بطعم الانتصار كما كان يتصور ترامب لأنه كان يدرك أن سيتم تبرئته فى المحاكمة التى تجرى له فى الكونجرس الأمريكى، مشيرا إلى أن خطاب ترامب كان ينبغى أن يلقيه بعد إجراءات محاكمته ولكنه ألقاه قبل محاكمته فى الكونجرس .

وأضاف الخبير فى الشؤون الأمريكية، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس الأمريكى استعرض خطابه بلغة القوة ولغة الوعود ، حيث استعرضت الإنجازات التى حققها وأكد أنه استطاع خلال 3 سنوات أن ينفذ وعوده خاصة أنه اعتمد على عامل مهم جدا خلال خطابه للشعب الأمريكى وهو العامل الاقتصادى والوعود الاقتصادية والتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أكثر رفاهية، والتأكيد على عدد من المؤشرات الاقتصادية الناجحة التى يحرص على تأكيدها فى كل مرة.