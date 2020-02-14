20 مصابًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أُصيب 20 شخصًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز، أثناء إقامة حفل زفاف داخل منزل بقرية مطاي البلد شمالي محافظة المنيا.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل ريفي بقرية مطاي البلد، كان يستضيف حفل زفاف.

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انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 20 شخصًا، جرى نقلهم إلى مستشفيات المنيا العام والجامعي ومصر المحبة.

وأوضح مصدر بمديرية الصحة أنه تقرر خروج جميع المصابين عدا 3 هم: "صباح نور خلف - ٢٥ عامًا"، و"أنوار جمال فتح الباب - ٥٥ عامًا"، مُقيمتان بمدينة مطاي، و"شهد خلف عبدالله - ٥ سنوات"، مُقيمة بقرية نزلة ثابت.

أخمد الحريق بواسطة قوات الدفاع المدني، فيما تبين نفوق بعض رؤوس الماشية، وانهيار بلكونة أحد الطوابق.