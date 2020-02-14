تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير البنية التكنولوجية في "تعليم الوادي الجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأ قطاع التعليم في محافظة الوادي الجديد، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير البنية الأساسية التكنولوجية داخل ديوان عام المديرية وربطها بالإدارات التعليمية المختلفة والمدارس التابعة لها.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد صلاح مرغني، اليوم الخميس، إنه جرى البدء في المرحلة الثانية من أعمال تطوير البنية الأساسية التكنولوجية داخل المديرية وربطها بالإدارات التعليمية، وربطها بشبكة معلومات موحدة مقرها ديوان عام الوزارة.

وأضاف أن البنية التكنولوجية تعمل على تحقيق أعلى استفادة من ميكنة جميع الأعمال المتعلقة بالمنظومة التعليمية، وعمليات التطوير من شأنها تسهيل العديد من الأعمال بقطاع التعليم.

وأوضح أن ذلك يساهم في "التسجيل في بنك المعرفة وخاصة مع المنظومة التعليمية الجديدة وتدريبات ترقي المعلمين التابع لأكاديمية المعلمين، ورفع نتائج الطلاب على موقع الوزارة، وتنفيذ جميع التدريبات الخاصة بالمعلمين من خلال شبكة الإنترنت ورفع كفاءة المعلمين تكنولوجيا، وتنفيذ تدريبات واختبارات الرخصة الدولية، بالإضافة إلى تدريب واختبارات ميكروسوفت واختبارات المتفوقين والمعينين الجدد، وتدريب جميع أعضاء المنظومة التعليمية وإمدادهم بكل ما هو جديد، ما يعود بالنفع على الطلاب وجميع العاملين".

