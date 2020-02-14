وكيل تعليم الوادي الجديد: 4 مدارس تشارك في التصفيات النهائية لـ"أوائل الطلبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، اليوم الخميس، عن مشاركة ٤ مدارس ثانوية تابعة للإدارات التعليمية المختلفة في التصفيات النهائية على مستوى المديرية بمسابقة أوائل الطلبة.

وأشار مرغني، إلى أن المدارس المشاركة هي "مدرسة الشعراوي الثانوية بإدارة الخارجة التعليمية، مدرسة بلاط الثانوية التابعة لإدارة بلاط التعليمية، ومدرسة غرب الموهوب الثانوية بإدارة الداخلة التعليمية، ومدرسة الكفاح الثانوية بإدارة الفرافرة التعليمية".

وأكد "مرغني" خلال متابعته اليوم للمسابقة بإدارة الخارجة التعليمية بين مدرستي الشعراوي الثانوية والخارجة الثانوية بنين، على أهمية تلك المسابقات في تشجيع الطلاب على التفوق العلمي والاستذكار الجيد للمناهج الدراسية، وكذا تنمية روح التنافس بينهم بحيادية وشفافية.

