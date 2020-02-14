بمشاركة نسائية.. ندوة في واحة الفرافرة بالوادي الجديد حول الاستحقاقات الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، مساء الخميس، ندوة تثقيفية في محافظة الوادي الجديد، بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالمحافظة.

أكد الدكتور عصام الكومي، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، تنظيم ندوة تثقيفية لأهالي قرية أبو هريرة وذلك بمقر الحزب بالقرية، بمشاركة سيدات من القرية.

وأضاف "عصام"، أن الندوة تضمنت توعية الحاضرين بالاستحقاقات الدستورية الـ3 المقبلة "المحليات وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ" نهاية العام الجاري، مع الدفع بقوة في اتجاه تمثيل مناسب للمرأة في مختلف المجالس النيابية والمحلية. وهو الحق الذي كفله لها الدستور المصري وتعديلاته الأخيرة والذي منحها 25% من مقاعد المحليات وكذا مجلس النواب.

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وأوضح أن الندوة تأتي في إطار دور الحزب في التوعية السياسية، تماشيًا مع الاستحقاقات الدستورية القادمة والتي من المقرر أن يشهدها الوطن نهاية هذا العام من انتخابات تشريعية بغرفتي البرلمان "النواب والشيوخ" وانتخابات المجالس المحلية.

جدير بالذكر، أن أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة، نظمت مساء أمس الأربعاء، ندوة تحت عنوان "تهديدات الأمن القومي المصري خارجيًا وداخليًا"، بمقر مركز شباب قرية الكفاح، بحضور سلامة على محمد، رئيس الوحدة المحلية لقرى الكفاح بالمركز.