أردوغان يهدّد بـ"ضرب" الجيش السوري "في كل مكان" في سوريا

وكالات - هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأربعاء 12 فيفري 2020، بضرب قوات النظام السوري "في كل مكان" في حال تعرض جنوده لأذى متهما روسيا حليفة دمشق بالمشاركة في ارتكاب "مجازر" في إدلب بشمال غرب سوريا.
وقال في كلمة أمام كتلة حزبه الحاكم في البرلمان في أنقرة "أعلن اننا سنضرب قوات النظام في كل مكان اعتبارا من الآن بغض النظر عن اتفاقية سوتشي، في حال إلحاق أدنى أذى بجنودنا ومواقع المراقبة التابعة لنا أو في أي مكان آخر"، مضيفا أن "النظام والقوات الروسية التي تدعمه يهاجمون المدنيين بدون توقف ويرتكبون مجازر".
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