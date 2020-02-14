أول تعليق لوزير الخزانة البريطاني على سبب استقالته

قال وزير الخزانة البريطاني المستقيل ساجد جاويد، إن سبب اتخاذه قرار الاستقالة، هو عدم قبوله مطالب رئيس الوزراء بوريس جونسون، بإقالة فريق مستشاريه وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأوضح جاويد أن أي وزير يحترم نفسه لا يقبل تنفيذ مطالب مماثلة، "ولهذا رأيت أن أفضلقرار هو الرحيل".
وكانت الصحف البريطانية قد نقلت عن مصدر مقرب من جاويد، أول وزير مسلم في حكومة المملكة المتحدة قوله، إن استقالته جاءت احتجاجا على طلب جونسون منه إقالة فريق المستشارين الخاصين به
وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن تعيين النائب من أصول هندية ريشي سوناك وزيرا للخزانة خلفا لجاويد باكستاني الأصل.
وجاءت استقالة جاويد في مرحلة حساسة بالنسبة للمملكة المتحدة، بعد نحو أسبوعين من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقبل شهر من موعد عرض الموازنة السنوية، ما قد يشكل ضربة موجعة لحكومة جونسون.
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