هل يستخدم ترمب "فيتو" ضد مجلس الشيوخ

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح الحد من قدرة الرئيس دونالد ترمب على مهاجمة إيران عسكريا، وأيّد 8 من أعضاء حزبه الجمهوري القرار، وسبق أن أقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون القرار الذي يُطالب الرئيس بعدم الإقدام على أيّ عمل عسكري ضدّ إيران من دون موافقة الكونجرس، لكنه سيقابل على الأرجح بنقض (فيتو) من قبل ترمب.
وتم تمرير القرار بغالبية 55 صوتا مقابل 45. ورغم أن القرار يطالب ترمب بالحصول على إذن واضح من الكونجرس قبل الانخراط في أي أعمال عدائية ضد إيران، إلا أنه يعطيه استثناء في حال وجود "تهديد وشيك".
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