الآلاف يفرون من الكاميرون إلى نيجيريا بسبب العنف

جنيف (رويترز)

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس: إن نحو ثمانية آلاف لاجئ كاميروني فروا إلى شرق وجنوب نيجيريا، على مدى الأسبوعين الماضيين، بعد استعار القتال بين قوات الأمن ومتمردين انفصاليين.

وذكرت المفوضية، أن تدفق، اللاجئين الذي جاء قبيل انتخابات عامة أُجريت مطلع الأسبوع، يرفع عدد مواطني الكاميرون الذين فروا إلى نيجيريا إلى نحو 60 ألفاً.

وبدأ النزاع بين الجيش الكاميروني وميليشيات تتحدث الإنجليزية، وتسعى لإقامة دولة مستقلة تحمل اسم أمبازونيا، بعد حملة عنيفة نفذتها الحكومة على محتجين سلميين، اشتكوا من التهميش في البلد الذي يتحدث معظم سكانه الفرنسية.

وأجبرت الأعمال القتالية، نصف مليون شخص على الفرار من منازلهم، وشكلت أكبر تحد يواجهه الرئيس بول بيا، منذ توليه السلطة قبل نحو 40 عاماً.

وقالت المفوضية، في بيانها الصادر أمس: إنها «تتوقع وصول مزيد من الوافدين، حيث قال اللاجئون إن المزيد من الأشخاص ما زالوا في مناطق حدودية نائية، وقد يكونون في طريقهم إلى نيجيريا».

وتابعت: «ذكر لاجئون أنهم يفرون من العنف، وكان بعض من عبروا الحدود مصابين بطلقات نارية، ووفقاً للوافدين الجدد جاء معظمهم من مناطق قريبة من الحدود، وشقوا طريقهم عبر أحراش السافانا والغابات لبلوغ نيجيريا».

وفي ديسمبر، منح برلمان الكاميرون وضعاً خاصاً للمناطق الناطقة بالإنجليزية، بهدف تهدئة الصراع، لكن الانفصاليين قالوا إنهم لن يقبلوا سوى بالاستقلال.