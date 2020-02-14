اتفاق أوروبي على تنسيق الجهود لمواجهة كورونا

بروكسل (أ ف ب)

شدد وزراء الصحة الأوروبيون، أمس، في بروكسل على ضرورة تحسين تنسيق إجراءاتهم في مواجهة فيروس كورونا الجديد، خصوصاً مع إمكان حصول مشاكل في إمدادات الأدوية وتجهيزات الحماية المستوردة من الصين.

وظهر وباء «كوفيد-19»، الذي أصاب أكثر من 60 ألف شخص وتسبب في وفاة 1300 شخص في الصين، في ديسمبر. وأصاب الفيروس 30 شخصاً في سبع دول من الاتحاد الأوروبي، لكنّه لم يتسبب حتى الآن بوفيات.

وفي مواجهة الوباء اعتمد كل عضو من الاتحاد الأوروبي إجراءاته الخاصة في مجال الحجر الصحي والضوابط على المسافرين ونصائح السفر.

لكن في اتحاد تعتبر فيه حرية التنقل أساسية، اعتبرت الدول الـ27 أن من الضروري «تعزيز التنسيق القائم أساساً» فيما بينها بهدف «تحسين فاعلية» الإجراءات الوطنية بحسب مسودة نتائج اجتمع وزراء الصحة أمس.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزين، عند وصولها إلى هذا الاجتماع الطارئ: «نحن بحاجة إلى المضي أبعد من ذلك، وتنسيق الإجراءات وتحليل الحالات ومخزونات الوقاية»، مضيفة «من المهم جداً أن نتمكن من التحدث بصوت واحد».

وأشارت الوزيرة إلى أن «هذه الأزمة» يمكن أن «تستمر عدة أشهر»، وعبّرت عن تخوفها من حصول «تداعيات» مرتبطة بتوفر معدات الوقاية، مثل القفازات والكمامات، على الطواقم الطبية.

وأوضحت في هذا الصدد أن «أغلب مصنّعي المعدات الوقاية موجودون في الصين، وقد نفد مخزونهم»، وتحدثت عن توحيد عمليات الشراء على مستوى أوروبي.

ودعا المفوض الأوروبي إلى «تدابير متناسبة» بخصوص احتمال تعزيز الرقابة.

وبحسب مسودة نتائج الاجتماع، فإن المفوضية ستكلف من قبل الدول الأعضاء بـ«تسهيل الحصول بشكل ضروري على تجهيزات الوقاية الفردية بهدف خفض النقص المحتمل إلى الحد الأدنى».

وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الصحية ستيلا كرياكيدس: «آن الأوان للاتحاد الأوروبي لمواجهة هذا التحدي بطريقة منسقة وموحدة».

وأكد المفوض المكلف إدارة الأزمات يانس ليناريتش، الذي يشارك أيضاً في الاجتماع، أن «عدد الحالات في أوروبا لا يزال محدوداً» مضيفاً «الخطر محدود، لكنه قائم ويمكن أن يزيد وبالتالي يجب أن نكون جاهزين لمثل هذا السيناريو».

ويبحث المسؤولون الأوروبيون أيضاً سبل منع تأثير الوباء على إمدادات الأدوية في أوروبا، والصين هي المنتج الرئيس للمواد التي تدخل في تركيبة الدواء.

وحذر مايكل ريان، رئيس دائرة الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية، والذي تحدث خلال الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، من أنه «لا يزال من المبكر جداً توقع نهاية الوباء».

وعبر رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، عن أسفه لأن اجتماع وزراء الصحة الأوروبيين «يأتي متأخراً جداً».

ودعا إلى رد «مشترك في مواجهة الأشخاص الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما زاروا الصين الشهر الماضي»، قائلاً: «ليس هناك آلية أوروبية قائمة في هذا الصدد، إذ أن إيطاليا تفرض تعليق رحلات، وألمانيا لا تقوم بذلك، لكن ليس من الصعب جداً التوجه من مطار ميونيخ إلى ميلانو».

وخصصت المفوضية الأوروبية عشرة ملايين يورو للأبحاث المخصصة لإيجاد لقاح للفيروس، ولدعم مشروع يربط بين 300 مستشفى و900 مختبر.