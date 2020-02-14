الصين تُوسّع دائرة الاشتباه في المصابين بـ«كوفيد-19»

بكين (أ ف ب)

أعلنت الصين، أمس، توسيع دائرة الاشتباه لتحديد إصابات كورونا الجديد «كوفيد-19»، لتشمل الحالات التي تم تشخصيها سريرياً بأعراض السعال والالتهاب الرئوي، عازية الأسلوب الجديد إلى «إلمام أفضل» بالمرض وأعراضه وإلى نيتها في جعل المرضى يفيدون من العلاج في أسرع وقت.

ومع الأخذ في الحسبان الأعراض السريرية، أعلنت السلطات الصينية، أمس، زهاء 14 ألف إصابة إضافية بالفيروس.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايك ريان: «إن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، التي أعلنتها الصين، أمس، والتي تجاوزت 14 ألف حالة، ليست جديدة بل هي قديمة ولا تمثل زيادة مفاجئة في العدوى بالفيروس».

وأضاف ريان: «تعود غالبية هذه الحالات إلى أيام وأسابيع مضت، وفي بعض منها، إلى بداية تفشي الفيروس».

وتابع: «هذه الزيادة التي رأيناها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعود في جزء كبير منها إلى كيفية تشخيص الحالات والإبلاغ عنها».

وأعلنت السلطات الصينية أن عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره وصلت في أنحاء البلاد إلى 59804 حالة، كما تم تسجيل 1367 حالة وفاة.

وأضافت أن إقليم هوبي سجل 14840 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المتعافين من الفيروس، حتى يوم أمس، 6300 حالة.

وقالت السلطات في هوبي، حيث تقع مدينة ووهان التي تعد بؤرة تفشي الفيروس: «إنها سجلت حالات إصابة جرى تشخيصها عبر الأعراض السريرية مثل السعال، وإجراء أشعة على الصدر، والتي أظهرت إشارات على الإصابة بالالتهاب الرئوي».

وتسمح هذه المعايير الجديدة بإضافة مزيد من حالات الإصابة دون الحاجة لإجراء اختبار تشخيصي إيجابي.

وأكد ريان، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تتزايد بقوة خارج الصين.

وأعلنت لجنة الصحة في هوبي، أمس، عن 242 وفاة جديدة في المنطقة.

وأفاد كنتارو إيواتا، الأستاذ في جامعة كوبي في اليابان والخبير في الأمراض المعدية: «مع هذا النوع من الفيروسات هناك أسلوبان: التشخيص بشكل أوسع للتحقق من كشف جميع الحالات أو القيام بفحص محدد»، لكنه يستغرق وقتاً أكبر.

وقال إيواتا: «الأمر يطرح بالطبع معضلة»، معتبراً أن «من المنطقي» أن تختار سلطات هوبي الحل الأول لمواجهة حالة طارئة.

وفي هذه الأثناء، أقيل المسؤول الكبير في الحزب الشيوعي الصيني في هوبي، جيانغ شاوليانغ، من منصبه وخلفه رئيس بلدية شنغهاي ينغ يونغ المقرب من الرئيس شي جينبينغ. كما أقيل المسؤول الشيوعي الرئيس في ووهان ما غوكيانغ.

وهذه الإقالات بسبب تأخر السلطات المحلية في التحرك بعد تشخيص أولى الحالات.

وكانت سلسلة إقالات بدأت مطلع الأسبوع في هوبي، وأقيل أكبر مسؤولين محليين في وزارة الصحة من مهامهما.

وأبدى الرئيس الصيني، أمس الأول، تفاؤله، مشيراً إلى «التطور الإيجابي» للوضع.

إلى ذلك، ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس، أنه تم تشكيل 21 فريقاً طبياً حديثاً وسط زيادة جهود الصين لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كوفيد-19 في ووهان، مركز تفشي الفيروس.

وأرسلت اللجنة الـ21 فريقاً، بإجمالي 3170 فرداً عاملين بالرعاية الصحية، حتى لتولي علاج المرضى في عشرة أقسام للرعاية المكثفة ووحدة رعاية مكثفة في مركز الأورام بمستشفى الاتحاد التابعة لكلية تونغجي الطبية بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا وتسعة أقسام للرعاية المكثفة ووحدة للرعاية المكثفة في مستشفى ووهان رقم1.

«الصحة العالمية»: يجري تطوير أربعة لقاحات

كشفت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثن، أن هناك 4 لقاحات محتملة لفيروس كورونا «كوفيد19-» يجري تطويرها، موضحة أن اختبار تلك اللقاحات قد يبدأ خلال شهور.

وقالت سواميناثن في مؤتمر صحفي في جنيف: «إن من بين المواد التي يتم تطويرها، يمكن بدء التجارب البشرية للقاح واحد أو اثنين من اللقاحات الواعدة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر».

ومع ذلك، حذرت سواميناثن من أن تطوير لقاح وإنتاجه للاستخدام الواسع، قد يستغرق عاماً أو عاماً ونصف العام.

وأضافت سواميناثن: «سيتم اختبار عديد من الأدوية الموجودة حالياً، لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام أي منها لعلاج فيروس كوفيد-19».

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تعافي أول مصاب ألماني

أعلنت وزارة الصحة المحلية بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، أنه تم السماح لأول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا، ضمن إجمالي 16 حالة، بمغادرة المستشفى أمس.

وأوضحت الوزارة، أن صاحب الحالة قد تعافى تماماً، ولم يعد يمثل مصدراً للعدوى.

وأضافت الوزارة، أنه استوفى جميع المعايير لمغادرة المستشفى، وبينها عدة اختبارات سلبية لفيروس كورونا المعروف باسم «كوفيد 19».

ويخضع 13 مريضاً آخرين في ألمانيا للعلاج حالياً في ولاية بافاريا، جميعهم على صلة بشركة فيباستو لقطاع غيار ومستلزمات السيارات في الولاية، والتي جاء الفيروس إليها عن طريق موظفة صينية.

وهناك مصابان آخران في مستشفى فرانكفورت الجامعي، تم التحقق بإصابتهما بالفيروس، بعد عودتهما من مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر بؤرة تفشي كورونا، ولا يزال الأمر يستلزم بقاءهما في المستشفى.

فيتنام تفرض حجراً على تجمع سكني

أكد مسؤولان محليان في فيتنام، أمس، أن السلطات فرضت حجراً صحياً على تجمع سكني ريفي، يقطنه نحو عشرة آلاف نسمة قرب العاصمة هانوي لمدة عشرين يوماً، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد هناك.

وتم رصد 11 حالة إصابة بالفيروس، من بين 16 في أنحاء فيتنام، في قرية سون لوي، التي تبعد نحو 44 كيلومتراً عن هانوي، بينهم رضيع عمره ثلاثة أشهر.

روسية تهرب من المستشفى

ذكر أحد مسؤولي الصحة في روسيا، أمس، أن امرأة فرت من الحجر الصحي بسبب احتمال تعرضها لفيروس كورونا المنتشر عالمياً، مؤكداً أنه يجب أن تعود على الفور إلى المستشفى الواقعة في سان بطرسبرج.

ووضعت المرأة، البالغة 32 عاماً، والتي لم يتم تشخيصها بعد بالفيروس، في الحجر الصحي بعد العودة من رحلة إلى الصين ولديها أعراض إنفلونزا.

ويسعى كبير مسؤولي الصحة في سان بطرسبرج إلى استصدار أمر من المحكمة لاحتجاز المرأة.

ولم تتأكد في روسيا سوى حالتي إصابة، وهما صينيين في سيبيريا، وقد تعافيا.