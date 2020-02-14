اتساع المعارك بالجوف ومأرب و«التحالف» يكثف غاراته

عقيل الحلالي (صنعاء)

امتدت رقعة المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، إلى مديرية مجزر الواقعة شمال غرب محافظة مأرب، ومتاخمة لمحافظتي الجوف وصنعاء، حيث تدور مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ نحو شهر.

وذكرت مصادر ميدانية في الجوف لـ«الاتحاد» أن الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الانقلابية تواصلت في العديد من الجبهات بمديرية الغيل الواقعة جنوب غرب المحافظة، لافتة إلى أن الاشتباكات توسعت إلى مديرية مجزر المجاورة وسط غارات جوية للتحالف العربي على مواقع وتحركات الحوثيين.

وذكر مسؤول محلي بمدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، أن القتال استعر، في جبهات الغيل ومجزر، مشيراً إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 25 غارة على مواقع وتعزيرات الحوثيين في مديرية مجزر، وجبل يام ومنطقة المحزمات بمديرية الغيل، وفي منطقة العقبة، شمال شرق الحزم.

ورصد مراقبون عسكريون، نقلاً عن إفادات محلية، أكثر من 15 غارة جوية للتحالف العربي على أهداف ثابتة ومتحركة للميليشيات الحوثية في «مجزر» في غضون 24 ساعة ماضية.

وأكدت مصادر في الجيش اليمني مصرع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في المعارك والغارات الجوية في جبهات مجزر والغيل، أمس، فيما اعترفت ميليشيا الحوثي بمصرع العديد من قياداتها الميدانية في المواجهات شرق البلاد، وشيعت يومي الأربعاء والخميس العشرات من عناصرها في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لهيمنة الجماعة الانقلابية.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين في صنعاء أنه تم تشييع جثماني ستة من قياديي الميليشيات يحملون رتبتي عميد وعقيد في القوات التابعة لهم، فيما أفاد سكان في مدينة ذمار، جنوب صنعاء، بتشييع جثامين سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادي ميداني هو شقيق، وكيل محافظة ذمار المعين من قبل الحوثيين، فهد عبدالحميد المروني.

من جانبه، دعا رئيس هيئة العمليات الحربية بالجيش اليمني، اللواء الركن ناصر الذيباني، أمس، إلى «ضرورة التحلي باليقظة الدائمة والجاهزية القتالية العالية»، مؤكداً، «أنه لا خيار أمام الشعب اليمني وقواته المسلحة غير النصر على ميليشيا الحوثي المتمردة، التي سلبت الشعب حقوقه، وانتهكت حريته وكرامته».

إلى ذلك، قتل 24 مدنياً وجرح 62 آخرون في خروقات نارية لاتفاق السلام الهش بمحافظة الحديدة غرب اليمن ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال يناير الماضي.

وقال الناطق باسم القوات اليمنية المشتركة بالحديدة، العقيد وضاح الدبيش، لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال يناير المنصرم، 2855 خرقاً نارياً لاتفاق السلام تسببت بمقتل 24 مدنياً وإصابة 62 آخرين، إضافة إلى تدمير 15 منزلاً وسبع مزارع، و22 مركبة مدنية.

وأوضح المتحدث أن الحوثيين قاموا خلال الشهر الماضي باستحداث 171 نفقاً وخندقاً في مواقع ومناطق متفرقة بمدينة الحديدة وبقية خطوط التماس بمديريات الدريهمي والتحيتا وحيس وبيت الفقيه، مؤكداً أن الميليشيات قامت أيضاً بنصب 113 مدفعاً في المناطق المضطربة بين طرفي الصراع.