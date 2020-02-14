التحالف يعزز قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية بالمهرة

المهرة (الاتحاد) تواصل دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية ودعمها، من أجل استعادة دورها ونشاطها في تأمين المحافظات المحررة، وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وسلمت قيادة قوات التحالف العربي في المهرة، شرق اليمن، دعماً جديداً لقوات خفر السواحل العاملة فيها، تضمن عدداً من الزوارق البحرية المجهزة بالمعدات الحديثة. وجاء الدعم، ضمن الجهود الرامية لتعزيز قدرات قوات خفر السواحل في المهرة، لتأمين الشريط الساحلي والمياه الإقليمية والتصدي لعمليات التهريب، التي تنامت في السواحل اليمنية، عقب الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية في البلد.

وجرى تسليم الزوارق، بحضور محافظ المهرة راجح باكريت، وقائد قوات التحالف في المحافظة العميد الركن متعب السلمي، وقيادات أمنية في مصلحة خفر السواحل اليمنية.

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